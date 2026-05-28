O ano de 2026 pode terminar com dois campeões do Brasileirão. Um deles por conquistar a taça do campeonato que está em andamento, como normalmente acontece. Já o outro também pode ser considerado vencedor em caso de reconhecimento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nesta semana, o Internacional protocolou junto a entidade máxima do esporte bretão nacional um pedido de reconhecimento institucional do Braisleiro de 2005. Entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud, o documento reúne argumentos jurídicos, históricos e esportivos relacionados ao certame daquele ano, segundo o clube gaúcho.

A solicitação do Colorado tem como base os desdobramentos do caso conhecido como Máfia do Apito. O escândalo levou à anulação de 11 partidas daquela edição do principal campeonato do país. O Inter defende que a anulação dos jogos influenciou diretamente o andamento da disputa pela taça.

O relatório inclui parecer técnico, declarações dadas por personagens envolvidos no ocorrido, além de precedentes históricos reconhecidos pela própria entidade. Com esse movimento, o time do Beira-Rio não pretende tirar o título homologado do Corinthians, mas uma “reparação histórica” pelos prejuízos esportivos sofridos.

Créditos: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF

Com a anulação e a remarcação das partidas, o Corinthians terminou o campeonato com três pontos à frente do Inter. A Máfia do Apito foi um esquema de manipulação de resultados que envolveu os árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. Os juízes recebiam dinheiro para influenciar os resultados dos duelos.

Brasileirão pode ter 2 campeões em 2006

De certa forma, então, o ano de 2026 terminaria com dois campeões caso o requerimento do Internacional seja atendido pela CBF. O Colorado se juntaria ao vencedor da atual edição, que está em sua 18ª rodada.

Quem lidera a briga pelo caneco é o Palmeiras de Abel Ferreira. O Verdão tem 38 pontos, sete a mais que o Flamengo, segundo colocado e principal concorrente – a equipe carioca, porém, tem um jogo a menos que os paulistas.