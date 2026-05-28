Visando fazer dinheiro na próxima janela, o São Paulo projeta a venda de Damian Bobadilla, um de seus principais ativos. Por outro lado, o clube também deseja se fortalecer para a sequência da temporada e, por isso, busca a contratação de um camisa 10.

Segundo informações da ESPN, o Tricolor Paulista acompanha de perto a situação de um velho conhecido: Paulo Henrique Ganso. O experiente meia-atacante de 37 anos de idade foi afastado dos trabalhos do dia a dia no Fluminense e, ao que tudo indica, não permanecerá na equipe carioca.

Atravessando uma fase financeira complicada, o SP não pode fazer grandes movimentações no mercado da bola. Por conta disso, vê a contratação do veterano, que se encaixa no perfil pretendido, com bons olhos. Além da agremiação do Morumbi, Santos e Remo também estão na jogada.

Créditos: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Caso o negócio seja fechado, será o retorno de Ganso ao clube. Entre 2012 e 2016, o meia disputou 221 partidas, acumulando 105 vitórias, 45 empates e 71 derrotas vestindo a camisa tricolor. Durante esse período, marcou 24 gols, deu 49 assistências e conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2012.

São Paulo quer vender Bobadilla

Conforme destacado anteriormente, o SP quer aproveitar essa janela do meio do ano para fazer dinheiro. E um dos principais meios para se alcançar esse objetivo é a venda de Damian Bobadilla. Times da Grécia, Espanha e Itália monitoram o atleta e podem fazer ofertas para levá-lo embora a partir de julho.

Representante do Paraguai na Copa do Mundo de 2026, o meio-campista está valorizado e deve render uma boa grana aos cofres tricolores. Com contrato válido até o fim de 2027, o atleta de 24 anos de idade está avaliado em 6 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 35,2 milhões.