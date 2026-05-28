Quem for flagrado andando sem camisa pelas ruas desta cidade poderá receber uma multa de cerca de R$ 1,8 mil. A nova regra entrou em vigor recentemente e faz parte de um pacote de medidas voltadas ao comportamento em espaços públicos.

As mudanças foram implementadas em Barcelona, na Espanha, por meio da chamada “Lei da Cidadania de Barcelona”. O texto atualiza regras que já existiam há duas décadas e amplia as punições para atitudes consideradas inadequadas fora das áreas de praia.

De acordo com as novas normas, circular com o torso nu em locais públicos longe da faixa litorânea poderá gerar multa de até 300 euros. A medida vale tanto para moradores quanto para turistas, justamente para preservar a convivência e o respeito entre as pessoas.

No entanto, essa não é a única infração prevista pela legislação. Quem for pego urinando nas ruas poderá pagar multas entre 300 e 1.500 euros, principalmente quando o ato acontecer em monumentos, prédios históricos ou regiões de grande circulação.

A lei também endureceu as regras relacionadas à limpeza urbana e aos animais de estimação. Donos de pets agora precisam carregar garrafas de água para limpar a urina dos bichos durante os passeios, com exceção de pessoas com deficiência visual acompanhadas de cães-guia.

Créditos: Magnific

Novas regras aumentam fiscalização nas ruas

Até mesmo jogar papéis, embalagens, latas ou garrafas em áreas públicas poderá sair caro em Barcelona. As multas para descarte irregular de lixo podem chegar a € 750, valor equivalente a mais de R$ 4,6 mil na conversão citada pelas autoridades.

Além disso, cuspir nas ruas também passou a gerar punição financeira de € 300. Segundo o novo texto, a intenção é transformar os espaços públicos em ambientes mais organizados, limpos e tranquilos para moradores e visitantes da cidade.