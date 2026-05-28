Segundo o ex-lateral e atual gerente de futebol Rafinha, o São Paulo vai buscar reforços na janela de transferências. Enquanto isso, o rival Santos seguirá pelo mesmo caminho no mercado da bola e o técnico Cuca já até indicou dois nomes para a diretoria alvinegra.

O comandante santista deseja contar com um novo lateral-esquerdo para solucionar a carência da posição. O garoto Vinícius Lira operou o joelho após romper o ligamento e vai ficar um tempo afastado dos gramados. O argentino Gonzalo Escobar, por sua vez, tem contrato só até dezembro e não deve renovar.

Diante desse cenário, Cuca indicou dois nomes à diretoria santista: Ayrton Lucas, do Flamengo, e Rubens, do Dínamo Moscou, da Rússia. De acordo com informações da ESPN, o clube da Vila Belmiro fez sondagens para saber mais a respeito das situações dos atletas.

Créditos: Raul Baretta/ Santos

Ayrton é um nome que agrada bastante à cúpula alvinegra e seria uma negociação mais fácil, por assim dizer. Já Rubens é tratado como uma possibilidade mais distante por conta do investimento que seria necessário para repatriá-lo – por aqui, o ala de 24 anos se destacou vestindo a camisa do Atlético-MG.

Rafinha promete reforços no São Paulo

Em entrevista concedida ao Podpah, o atual gerente de futebol tricolor prometeu movimentações na janela. Contudo, o ex-lateral chamou atenção para a atual situação do clube do Morumbi, que atravessa uma crise financeira e não pode esbanjar no mercado.

“Claro que precisa contratar, e o São Paulo vai contratar, agora, a gente tem que saber o momento que o time está vivendo. Essas coisas só mudam quando o time começa a ganhar, estamos fazendo bons jogos, mas às vezes acaba tomando gol no final. Começou a vencer, retoma a confiança, volta tudo ao normal, futebol é assim. Faz parte, a gente está fazendo de tudo para as coisas voltarem aos trilhos”, disse Rafinha.