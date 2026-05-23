O atacante Douglas Costas irá jogar nos Estados Unidos. Depois de uma rápida passagem pelo futebol semiamador italiano, o brasileiro está de malas prontas para atuar na terra do Tio Sam. Mas não nos gramados de futebol, e sim nos campos society.

Aos 35 anos de idade, o ponta foi anunciado como novo reforço do Boca Dallas para a disputa do TST Championship. Trata-se de um campeonato de futebol sete, uma espécie de Kings League estadunidense, que conta com 48 equipes e reúne nomes conhecidos do universo da bola e do entretenimento.

Considerado um dos maiores nomes do esporte bretão dos EUA, Landon Donovan estará presente no torneio. Já o ex-zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona e da seleção espanhola, entrará na disputa com seu time, o Kings League Legends – Piqué, aliás, que é dono da Kings League, formato que caiu nas graças do público jovem.

Créditos: Instagram/Douglas Costa

Um dos adversários de Douglas será o Krul FC, clube de Kun Aguero. Para além do futebol, o wide receiver na NFL, Chad “Ochocinco” Johnson, representará a equipe de futebol sete do Villarreal – essa será mais uma aventura de Ochocinco com a bola redonda, tendo em vista que já atuou em ligas secundárias estadunidenses.

4ª divisão da Itália

Antes de rumar em direção aos EUA, Douglas viveu uma experiência na quarta divisão da Itália ao jogar um semestre pelo Chievo Verona. Com ele, o Chievo ganhou o playoff e levantou o título do seu grupo.

Um pouco antes, o atacante passou pelo Sydney FC, da Austrália, mas não ficou muito tempo por lá e encerrou o vínculo para cuidar de questões pessoais. O jogador, que um dia figurou no mais elevado escalão do futebol mundial, tem atuado em mercados alternativos.

Aqui no Brasil, o ponta foi revelado pelo Grêmio e retornou ao clube gaúcho em 2021. No entanto, a segunda passagem foi marcada por uma saída conturbada. Além do Imortal, ele também vestiu a camisa do Fluminense por um curto período.