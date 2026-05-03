O polo magnético da Terra está em constante movimento, o que gera preocupações e questionamentos entre cientistas e especialistas. Atualmente, esse polo se desloca em direção à Sibéria, a uma velocidade de aproximadamente 55 km por ano.

Essa movimentação afeta diretamente tecnologias essenciais, como sistemas de navegação utilizados em aviões, navios e smartphones, tornando a compreensão desse fenômeno ainda mais relevante.

Monitoramento e descobertas

A movimentação do polo magnético é acompanhada por cientistas do Serviço Geológico Britânico (BGS) e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos.

Essas instituições são responsáveis pela atualização do Modelo Magnético Mundial (WMM), que é revisado a cada cinco anos. A última atualização, divulgada em dezembro de 2024, confirmou que o polo está se aproximando da Sibéria, o que requer ajustes nos sistemas de navegação.

As medições realizadas por satélites e observatórios em terra são fundamentais para entender o comportamento do campo magnético terrestre. Os dados obtidos corroboraram previsões anteriores, indicando que a movimentação do polo é um fenômeno contínuo e monitorado com precisão.

Desde sua descoberta em 1831, o polo magnético percorreu mais de 1.500 quilômetros, deslocando-se gradualmente em direção à Rússia. Nas últimas décadas, esse movimento se intensificou, atingindo uma velocidade de 55 km por ano na década de 1990.

Alterações mais drásticas no campo magnético podem ter consequências significativas, como desorientação de satélites e interferência em comunicações. Um campo magnético enfraquecido pode afetar a migração de animais e, em casos extremos, levar a uma inversão dos polos magnéticos, um evento que já ocorreu em períodos anteriores da história da Terra.

Cientistas continuam a monitorar o fenômeno, aguardando novas atualizações do WMM, previstas para 2030, que poderão oferecer mais insights sobre esse importante aspecto do nosso planeta.