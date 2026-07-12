Ativo no mercado da bola, o Palmeiras tem analisado tanto as possíveis chegadas quanto as possíveis saídas na janela de transferências. Enquanto já tomou uma decisão a respeito de Gabriel Jesus, o Verdão vê o interesse sobre o futebol de Maurício aumentar.

Conforme noticiou o Lance!, a diretoria alviverde bateu o martelo em relação ao possível retorno do atacante. Jesus tem vínculo com o Arsenal, da Inglaterra, só até meados de 2027 e vem tendo o futuro especulado há algum tempo. Diante disso, muitos torcedores pedem a contratação do camisa 9.

Está nos planos do clube paulista tentar repatriá-lo, mas o assunto é tratado mais com cautela do que com urgência. Há o entendimento de que Gabriel deseja cumprir o vínculo com os Gunners. Mesmo que isso não aconteça, a ideia do atleta e de seu estafe é permanecer por mais tempo na Europa antes de voltar.

Por isso, o Palestra não fará nenhum movimento nesse sentido agora e segue acompanhando de perto a Cria da Academia. Além do mais, a direção, em conjunto com a comissão técnica, entende que a prioridade neste momento é tentar a contratação de Danilo junto ao Botafogo e manter as principais peças do plantel.

Créditos: Instagram/Gabriel Jesus

Maurício entrou na mira do Forest

Enquanto isso, o Verde também segue atento à situação de Maurício. Em alta após a participação na Copa do Mundo, o meia-atacante entrou na mira do Nottingham Forest, da Inglaterra. Antes, a Atalanta, da Itália, já havia demonstrado interesse.

Aberto a negociações, o Maior Campeão do Brasil espera receber uma proposta entre 22 a 25 milhões de euros – o clube detém 85% dos direitos econômicos do jogador. Quanto a isso, o camisa 18 prefere deixar nas mãos dos dirigentes e de seu empresário.

“Vou deixar com meu empresário e com o pessoal do Palmeiras também. Que eles possam resolver isso da melhor forma possível, mas meu foco vai estar sempre em jogar e ajudar o Palmeiras”, afirmou o meio-campista.