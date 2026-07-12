O empresário Luciano Hang, também conhecido nas redes sociais como “Véio da Havan” , segue ampliando o alcance da varejista. Após inaugurar uma unidade em Goiânia, o mandatário da empresa catarinense estuda a possibilidade de abrir mais três lojas no território goiano até o fim do ano.

Em entrevista ao portal Mais Goiás, o Hang afirmou que o potencial de consumo da capital goiana comporta mais investimentos da empresa. “Temos certeza de que em Goiânia cabe três, quatro lojas com tranquilidade”, declarou.

Ainda segundo o empresário, a rede continua procurando terrenos para ampliar sua atuação em Goiás. Entre as cidades que aparecem no radar da marca, Caldas Novas desponta como o projeto mais avançado. Está em discussão, desde o fim de 2025, a instalação de uma megaloja no município turístico.

Outro município mencionado pela companhia é Itumbiara, que também vem sendo analisada como possível destino para uma nova unidade. Até o momento, porém, tudo está no campo da especulação. A Havan ainda não divulgou uma data oficial para o início das obras ou inauguração no município.

Atualmente, vale lembrar, a varejista possui unidades em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás. A ideia é expandir a atuação no estado.

Créditos: Divulgação/Havan

Loja da Havan em Goiânia recebeu investimento milionário

Inaugurada em janeiro deste ano, a primeira loja da rede em Goiânia recebeu investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. A unidade foi construída em um terreno de 30 mil metros quadrados, entre a Avenida Goiás Norte e a Perimetral Norte.

Mais uma das famosas megalojas da empresa catarinense possui cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, arquitetura inspirada na Casa Branca e a tradicional Estátua da Liberdade, que virou um símbolo da rede.

A unidade oferece por volta de 350 mil produtos, incluindo eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, brinquedos, utilidades domésticas, cama, mesa e banho. Além disso, conta com praça de alimentação, estacionamento e gera cerca de 200 empregos diretos.