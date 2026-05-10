A aquisição de um carro novo pode ser uma alternativa interessante para muitos idosos. Entretanto, é importante esclarecer que não existe um desconto automático garantido por lei apenas pela condição de aposentado.

Atualmente, está em tramitação no Congresso o Projeto de Lei 2937/20, que visa a isenção de IPI para idosos na compra de veículos novos. Até que essa proposta seja aprovada, os aposentados não têm acesso direto a esse benefício.

Isenções para pessoas com deficiência

Enquanto a proposta de isenção para idosos não avança, há isenções já estabelecidas para pessoas com deficiência (PcD). Essas isenções podem incluir impostos como IPI, IOF e ICMS, dependendo da legislação de cada estado.

Para se qualificar, o interessado deve passar por um processo que envolve a apresentação de laudo médico, atualização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com restrições e a solicitação formal junto à Receita Federal. Após a aprovação, a concessionária aplica os descontos na nota fiscal do veículo.

Embora não exista um desconto automático, idosos acima de 60 anos podem conseguir incentivos fiscais que resultam em até 30% de redução no valor do carro. Esse benefício é mais acessível para aqueles que atendem a critérios específicos, como limite de valor do veículo e comprovação de condições de saúde que impactam a mobilidade.

Assim, é possível que alguns idosos tenham acesso a descontos significativos na compra de um carro novo, dependendo de suas circunstâncias. O financiamento de veículos para idosos segue um modelo semelhante ao tradicional, mas considera a renda do benefício do INSS.

Algumas instituições financeiras impõem limites de idade e margens consignáveis, que geralmente não devem ultrapassar 35% da renda mensal do beneficiário. Portanto, é fundamental que os idosos avaliem suas opções antes de fechar um negócio, buscando alternativas que não comprometam excessivamente seu orçamento.