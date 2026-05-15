O Santos já definiu quatro posições que considera prioridade para reforçar o elenco e dar mais opções para Cuca trabalhar no segundo semestre. A ideia da diretoria é buscar nomes jovens, mais baratos e com margem de crescimento, justamente para mudar o perfil das últimas janelas.

Entre as prioridades do clube estão a contratação de um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante e mais um meio-campista. O Santos entende que esses setores precisam de novas alternativas para a sequência da temporada, especialmente antes da pausa para a Copa do Mundo.

A classificação na Copa do Brasil ajudou a deixar o ambiente mais leve na Vila Belmiro. O time venceu o Coritiba por 2 a 0 no Couto Pereira e avançou para as oitavas de final, algo que aumentou a confiança do elenco antes da interrupção das competições.

Mudança no perfil das contratações

Depois das últimas movimentações no mercado, o Santos entende que precisa agir de outra maneira na montagem do grupo. O clube vinha apostando em atletas mais experientes e até mesmo em jogadores conhecidos do grande público, mas agora o pensamento é diferente.

A diretoria quer investir em jogadores jovens e que ainda não tenham grande status no futebol. No entanto, o entendimento interno é de que esses atletas podem crescer dentro do clube e render retorno esportivo e financeiro ao longo das próximas temporadas.

Outro ponto considerado importante é a possibilidade de realizar parcerias com outros clubes. Dessa forma, o Santos pretende manter uma parte menor dos direitos econômicos, deixando a fatia com a equipe que negociar o atleta inicialmente.

A estratégia é vista como uma alternativa para diminuir custos e, ao mesmo tempo, abrir espaço para futuras vendas. Até por isso, o clube entende que precisa encontrar jogadores em ascensão, mas que ainda não tenham valores considerados fora da realidade santista.

Laterais viram prioridade nos bastidores

Entre as posições tratadas como prioridade, o Santos quer contratar um lateral-direito e também um lateral-esquerdo. A avaliação interna é de que o elenco ainda precisa de mais alternativas para o restante da temporada.

Além disso, a comissão técnica comandada por Cuca também deseja a chegada de um volante. O setor é considerado importante para dar mais equilíbrio ao time, principalmente em jogos mais disputados e decisivos ao longo do calendário.

O Santos ainda trabalha para trazer mais um meio-campista. A intenção é aumentar a qualidade do elenco e oferecer novas características para o treinador, algo visto como necessário após os compromissos recentes da equipe.

Um dos nomes já observados pela diretoria atua fora do Brasil e seria estrangeiro. Mesmo assim, o clube mantém cautela nas negociações e tenta encontrar opções que estejam dentro do planejamento financeiro traçado para a sequência do ano.

Créditos: Raul Baretta/Santos FC

Neymar ajuda a melhorar ambiente no clube

A vitória diante do Coritiba também trouxe mais tranquilidade para o elenco santista nos bastidores. Neymar, que vive expectativa de convocação, teve comportamento elogiado internamente e participou de um momento importante para o grupo.

Com o cenário mais positivo, Cuca ganhou um período de maior paz para trabalhar antes dos últimos jogos que antecedem a parada da temporada. Justamente por isso, a diretoria entende que o momento é ideal para acelerar o planejamento.

Enquanto a equipe tenta manter a boa fase dentro de campo, o Santos reforça a ideia de buscar quatro peças para o elenco. A expectativa é de que laterais, volante e meio-campista possam elevar o nível do grupo no segundo semestre.