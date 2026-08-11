A Enel São Paulo destinou quase R$ 4 milhões a projetos para diminuir o consumo de energia em três unidades de saúde da capital paulista. As ações devem gerar uma economia de aproximadamente R$ 505 mil por ano. A expectativa é reduzir o gasto energético em 1.053 MWh anuais.

Os investimentos alcançam o Hospital Dom Alvarenga, o Hospital Infantil Menino Jesus e o AME Interlagos. As duas últimas unidades são administradas pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Entre as medidas adotadas estão a instalação de geração solar e a substituição de equipamentos.

Hospital recebe maior parte dos recursos

O Hospital Dom Alvarenga concentra o maior investimento, de R$ 2,3 milhões. A unidade recebeu 187 luminárias de LED, 52 aparelhos de ar-condicionado e uma usina fotovoltaica com capacidade de 100 kWp. A previsão é economizar R$ 347 mil por ano somente no local.

A modernização busca diminuir o consumo sem comprometer as necessidades de funcionamento das unidades. A troca por equipamentos mais eficientes reduz a demanda de eletricidade em áreas que utilizam iluminação e climatização continuamente. A geração solar também ajuda a compensar parte do consumo.

Créditos: ABR

Projetos também alcançam outras unidades

No Hospital Infantil Menino Jesus e no AME Interlagos, as intervenções seguem a mesma proposta de eficiência energética. As unidades receberam soluções voltadas à geração de energia solar e à modernização de sistemas utilizados no dia a dia. A expectativa é reduzir despesas e desperdícios.

O projeto integra o Programa de Eficiência Energética, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A iniciativa seleciona propostas que apresentem potencial de economia e melhoria no uso da eletricidade. Os projetos dos hospitais foram escolhidos por meio de uma chamada pública.

Com as mudanças, a Enel estima que as três unidades consigam reduzir conjuntamente mais de mil megawatts-hora no consumo anual. A economia financeira projetada chega a R$ 505 mil por ano. O Hospital Dom Alvarenga responde por uma parcela significativa desse resultado, devido ao volume de recursos aplicado.