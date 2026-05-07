Enquanto Carlo Ancelotti recebe cerca de R$ 4,6 milhões por mês para comandar a Seleção Brasileira, Luis Enrique, do PSG, aparece em situação ainda mais lucrativa atualmente. O cenário envolvendo os dois profissionais chamou atenção justamente pelos valores milionários ligados aos contratos recentes.

Carlo Ancelotti foi contratado pela CBF em maio e rapidamente passou a liderar a lista dos técnicos de seleções mais bem pagos do mundo. Já Luis recebe atualmente cerca de R$ 6,50 milhões por mês, segundo informações divulgadas pelo jornal francês L’Équipe.

Os números ligados ao treinador da Seleção Brasileira foram divulgados pela La Gazzetta dello Sport. A publicação aponta vencimentos anuais de 9,5 milhões de euros, mantendo o italiano no topo entre os comandantes de equipes nacionais atualmente.

De acordo com apuração do ge, o salário de Ancelotti chega a 10 milhões de euros por temporada e ainda prevê bônus previstos em contrato. Na conversão apresentada, os ganhos anuais chegam a R$ 55,14 milhões, justamente mantendo o treinador em enorme destaque financeiro.

Luis Enrique vive cenário ainda mais lucrativo

Mesmo com os números impressionantes envolvendo Carlo Ancelotti, Luis Enrique segue em patamar superior no futebol europeu. O técnico espanhol recebe 1 milhão de euros por mês no PSG, valor considerado um dos maiores entre treinadores do continente.

Na conversão apresentada pelos dados divulgados, o salário mensal do comandante espanhol equivale a aproximadamente R$ 6,50 milhões. Já os ganhos anuais chegam a 12 milhões de euros, totalizando cerca de R$ 69,65 milhões ao longo de cada temporada.

Luis Enrique chegou ao PSG em meados de 2023 e rapidamente conseguiu construir uma trajetória considerada positiva dentro do clube francês. O desempenho apresentado acabou levando justamente a uma renovação contratual válida até meados de 2027.

Os números ajudam a mostrar como o treinador espanhol atravessa um dos períodos mais valorizados de sua carreira no futebol europeu. Até mesmo comparado a Carlo Ancelotti, que lidera entre seleções, Luis Enrique aparece acima financeiramente no PSG.

PSG em nova final de Champions League

O momento vivido pelo treinador ganhou ainda mais força após a campanha recente do PSG em competições internacionais. Luis Enrique levou o clube francês à segunda final consecutiva da Champions League, aumentando sua visibilidade no cenário europeu.

A classificação aconteceu depois de o PSG superar o Bayern de Munique em uma das partidas mais comentadas da competição. Agora, justamente embalado pelo desempenho recente, o clube francês terá pela frente o Arsenal na grande decisão continental.

O cenário ajuda a explicar porque os vencimentos de Luis Enrique seguem entre os mais altos do futebol europeu atualmente. Além do trabalho dentro de campo, o espanhol passou a carregar enorme responsabilidade esportiva dentro do PSG.

Créditos: Divulgação/PSG

Diferença salarial chama atenção

Os valores envolvendo Carlo Ancelotti e Luis Enrique também reforçam diferenças importantes entre o futebol de seleções e o futebol de clubes. Mesmo liderando a lista entre técnicos de equipes nacionais, o comandante da Seleção Brasileira ainda aparece abaixo do espanhol do PSG.

No caso de Ancelotti, a chegada ao Brasil foi tratada como um movimento histórico pela CBF justamente pelos números envolvidos na negociação. Ainda assim, Luis Enrique mantém vencimentos superiores no clube francês e segue em evidência após alcançar mais uma final continental.

A comparação entre os dois treinadores acabou chamando atenção justamente pelos salários milionários apresentados recentemente. Enquanto Ancelotti recebe cerca de R$ 4,6 milhões por mês no Brasil, Luis Enrique ultrapassa essa marca no PSG e continua vivendo enorme valorização.