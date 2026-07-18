O São Paulo está muito perto de sofrer uma baixa no elenco após atacante pedir para ser negociado ainda nesta janela de transferências. Enquanto isso, o Vasco da Gama olha para o mercado da bola em busca de possíveis reforços e tem em vista um zagueiro do Palmeiras.

Quem pediu para deixar o Tricolor Paulista foi Gonzalo Tapia. O atacante chileno tem um acordo com o Columbus Crew, dos Estados Unidos, e gostaria de mudar de ares. Segundo o repórter Valentin Furlan, do Uol, a diretoria são-paulina pede uma compensação financeira para liberá-lo.

Já o Cruzmaltino tem interesse na contratação de Murilo, um dos pilares do sistema defensivo do Verdão nas últimas temporada. O titular da equipe de Able Ferreira é um dos nomes monitorados pela diretoria vascaína para qualificar a zaga do novo técnico, o também português Pedro Emanuel, anunciado de forma oficial nesta semana.

Créditos: Instagram/Murilo

Além de Murilo, o Gigante da Colina também tem no radar Diego Carlos (Como), Vítor Tormena (Krasnodar) e Gabriel Pereira (Copenhagen). Diego e Gabriel são vistos como as opções mais viáveis neste momento, tendo em vista que Tormena exigiria um investimento financeiro maior.

Vasco não deve avançar por Murilo

O interesse do Vasco no zagueiro palmeirense, aliás, é antigo. O clube acompanha sua situação desde o ano passado. Com a chegada de Alexander Barboza ao Nubank Parque, a diretoria fez uma nova tentativa, tendo em vista a possibilidade de o camisa 26 perder a titularidade.

Apesar do aumento da concorrência, a tendência é que o atleta siga formando a dupla titular ao lado de Gustavo Gómez, pelo menos em um primeiro momento. Além disso, o Palestra não trabalha com a possibilidade de perdê-lo por agora.

A diretoria alviverde, inclusive, trabalha para renovar o contrato do defensor. O vínculo atual é válido até dezembro de 2027.