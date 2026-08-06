O Governo Federal confirmou a liberação de R$ 19,7 milhões para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Forqueta, no Rio Grande do Sul. A estrutura ligará os municípios de Lajeado e Arroio do Meio. O investimento integra as ações de reconstrução após as enchentes registradas em 2024.

A futura travessia será implantada ao lado da atual Ponte de Ferro, que substituiu provisoriamente a estrutura destruída durante a tragédia climática. Com o novo projeto, cada ponte terá uma função diferente. A medida busca melhorar a mobilidade e aumentar a segurança da região.

Projeto prevê estrutura mais elevada

De acordo com o projeto, a nova ponte terá 124 metros de extensão e 10 metros de largura. A área total construída será de aproximadamente 1.309 metros quadrados. Um dos principais diferenciais será a altura da estrutura, posicionada cinco metros acima da atual Ponte de Ferro.

A elevação foi planejada para reduzir os impactos de possíveis enchentes no futuro. Com isso, a expectativa é oferecer uma travessia mais resistente e adequada às condições da região. A obra também facilitará a ligação entre as partes alta e baixa do Vale do Taquari.

Os recursos inicialmente destinados à reconstrução da antiga ponte foram redirecionados após a estrutura ser refeita com apoio da iniciativa privada. Dessa forma, o investimento público passou a contemplar uma nova ligação viária. A mudança amplia a capacidade de circulação entre os dois municípios.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Licitação está autorizada

Segundo a Prefeitura de Lajeado, os estudos técnicos e os orçamentos necessários já receberam validação. Com essa etapa concluída, o processo de licitação poderá ser iniciado. A contratação da empresa responsável será o próximo passo para o início das obras.

Quando a nova ponte estiver concluída, ela concentrará o tráfego de veículos entre Lajeado e Arroio do Meio. Já a Ponte de Ferro permanecerá em funcionamento com uma nova finalidade, voltada exclusivamente para pedestres e ciclistas. A proposta preserva o valor histórico da estrutura enquanto amplia a infraestrutura de transporte na região.