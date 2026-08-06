Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem solicitar a revisão do benefício quando identificam erros ou situações previstas na legislação. Em alguns casos, a reanálise pode resultar no aumento do valor recebido. O pedido depende do cumprimento de requisitos específicos.

A revisão serve para corrigir falhas no cálculo da aposentadoria ou aplicar direitos reconhecidos por mudanças na legislação e por decisões judiciais. Antes de iniciar o procedimento, é importante verificar se há possibilidade real de alteração no benefício. Isso evita pedidos sem fundamento e reduz o risco de resultados desfavoráveis.

Situações que permitem solicitar a revisão

Uma das hipóteses ocorre quando vínculos empregatícios ou períodos de contribuição deixaram de ser considerados pelo INSS. Também podem ser revistos casos em que atividades especiais, exercidas em condições de risco ou insalubridade, não foram incluídas no cálculo. Além disso, salários registrados com valores incorretos podem justificar a reanálise.

Outra possibilidade envolve trabalhadores que exerceram atividades simultâneas em mais de um emprego e tiveram apenas uma parte das contribuições considerada. Há ainda revisões relacionadas ao teto previdenciário e a determinadas interpretações da legislação. Cada modalidade possui regras próprias e exige análise individual.

Créditos: Divulgação INSS

Documentação e cuidados antes do pedido

Na maioria das situações, o segurado dispõe de até dez anos para solicitar a revisão, contados a partir do primeiro pagamento do benefício. A exceção fica para alguns tipos específicos previstos em decisões judiciais. Por isso, é recomendável verificar qual prazo se aplica ao caso antes de apresentar o pedido.

Para comprovar o direito à revisão, o beneficiário pode precisar reunir documentos como Carteira de Trabalho, contracheques, contratos de trabalho, laudos técnicos e outros registros relacionados ao histórico profissional. A documentação varia conforme o motivo da solicitação. Quanto mais completas forem as provas, maiores são as chances de uma análise adequada.