Ederson decidiu trocar o Manchester City pelo Fenerbahçe. Um movimento que gerou muitos questionamentos, mas que se explica pelo lado financeiro. O goleiro brasileiro deixou a Inglaterra para jogar na Turquia e receber uma bolada para isso – mais do que Alisson recebe para continuar no Liverpool.

Ao assinar contrato até meados de 2028 com o gigante do futebol turco, o camisa 1 fechou um salário de 12 milhões de euros (R$ 69,5 milhões) por temporada. Trazendo para a realidade do esporte bretão nacional, isso é o mesmo que R$ 5,8 milhões por mês.

Em comparação com o compatriota e companheiro de posição, são cifras bem mais elevadas. Para se ter uma ideia, Alisson recebe 8 milhões de euros (R$ 46,32 milhões) por jornada para defender a meta dos Red Devils, o que representa R$ 3,86 milhões mensais.

Créditos: Instagram/Alisson

Para tirar Ederson do City, em 2025, o Fenerbahçe topou desembolsar 15 milhões de euros para adquirir seus direitos econômicos. Insatisfeito por lá, o arqueiro de 32 anos de idade tem planos para tentar mudar de ares após a Copa do Mundo, caso a provável convocação por parte de Carlo Ancelotti se confirme.

Ederson não deve voltar ao Brasil

Apesar da vontade do experiente atleta de mudar de ares, os clubes brasileiros não devem se animar para tentar repatriá-lo. O principal entrave é justamente o salário do ídolo do City, que está muito acima dos padrões do futebol sul-americano.

Ederson, por sua vez, dificilmente aceitará abrir mão dos vencimentos. Além disso, também demonstra pouca disposição para atuar por aqui profissionalmente, dando preferência por encerrar a carreira jogando no exterior.

Cria das categorias de base do São Paulo, o goleiro deixou o país ainda durante a formação para defender as cores do Benfica, de Portugal, e se profissionalizou nos gramados lusitanos.