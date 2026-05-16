O Programa Mãe Gaúcha foi criado para apoiar gestantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social no Rio Grande do Sul. O objetivo principal é fortalecer os laços entre mães e bebês através da entrega de itens essenciais, proporcionando um ambiente mais acolhedor nos primeiros dias de vida.

Com a entrega de kits que incluem roupas, fraldas e outros itens necessários, o programa busca garantir conforto para os recém-nascidos e tranquilidade para as mães. O programa é destinado a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez que residem em municípios que aderem ao edital.

Para participar, as beneficiárias devem atender a algumas condições, como ter o pré-natal em dia e estar inscritas no Cadastro Único. Além disso, é necessário que recebam o benefício do Bolsa Família ou estejam aguardando a aprovação da inscrição no programa.

Itens do kit do enxoval

Cada kit do enxoval é composto por diversos itens que são fundamentais para o cuidado inicial do bebê. Entre os componentes estão um cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes, meias, banheira, trocador portátil, absorventes pós-parto e fraldas descartáveis e de pano.

A bolsa maternidade que acompanha o kit também é uma parte importante do suporte oferecido às mães. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) anunciou algumas flexibilizações que visam facilitar a prestação de contas do Programa Mãe Gaúcha.

Essas mudanças são essenciais para garantir que mais gestantes possam ser atendidas. Por exemplo, gestantes com menos de 28 semanas podem ser contempladas se estiverem com pelo menos 12 semanas de gestação e em acompanhamento pré-natal.

Além disso, gestantes que não recebem o Bolsa Família, mas têm inscrição ativa no Cadastro Único, podem ser incluídas mediante comprovação de vulnerabilidade. Casos excepcionais, como gestantes em situação de calamidade pública, também serão analisados individualmente.