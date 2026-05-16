A semana de 18 de maio de 2026 traz boas notícias para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário de pagamentos do programa começa na próxima segunda-feira, com os repasses realizados pela Caixa Econômica Federal.

Os pagamentos são escalonados, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), e beneficiários com NIS final 1 receberão o valor logo no primeiro dia. Os pagamentos de maio ocorrerão entre 18 e 29 de maio. O cronograma é o seguinte:

18 de maio: NIS final 1

19 de maio: NIS final 2

20 de maio: NIS final 3

21 de maio: NIS final 4

22 de maio: NIS final 5

25 de maio: NIS final 6

26 de maio: NIS final 7

27 de maio: NIS final 8

28 de maio: NIS final 9

29 de maio: NIS final 0

Valores do benefício

Os beneficiários do Bolsa Família recebem um valor mínimo de R$ 600 por família, podendo haver acréscimos conforme a composição familiar. Por exemplo, mães de bebês de até 6 meses recebem seis parcelas de R$ 50 através do Benefício Variável Familiar Nutriz.

Além disso, há um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Para ter direito ao Bolsa Família, a renda mensal familiar deve ser de até R$ 218 por pessoa.

Para calcular, é necessário somar a renda total da família e dividir pelo número de membros. Se o valor resultar abaixo do limite, a família é elegível para o programa. Por exemplo, uma família com sete pessoas e um integrante recebendo um salário mínimo (R$ 1.518) teria uma renda per capita de R$ 216,85, o que a torna apta a ingressar no Bolsa Família.