A temporada de 2026 da Fórmula 1 trouxe à tona a diferença significativa nos salários dos pilotos, refletindo a hierarquia e a experiência dentro da categoria. Enquanto Max Verstappen, da Red Bull, é o piloto mais bem pago, com um salário anual de 70 milhões de dólares, Kimi Antonelli, da Mercedes, e Gabriel Bortoleto, da Audi, recebem apenas 2 milhões de dólares cada.

Essa disparidade salarial ilustra como os contratos milionários são frequentemente reservados para as estrelas consagradas da F1, enquanto os novatos iniciam suas carreiras com salários mais modestos.

Salários dos Pilotos em 2026

Os números referentes aos salários dos pilotos da Fórmula 1 em 2026 mostram uma clara divisão. Max Verstappen lidera com 70 milhões de dólares, seguido por Lewis Hamilton, que recebe 60 milhões. Outros pilotos, como Charles Leclerc e George Russell, têm salários de 34 milhões.

Em contraste, Gabriel Bortoleto e Kimi Antonelli, ambos considerados promessas, têm salários de 2 milhões de dólares, o que, embora significativo, é bem inferior ao que os pilotos mais experientes recebem. Essa diferença é ainda mais evidente quando se observa que apenas Isack Hadjar, um novato, ganha cerca de 5 milhões de dólares.

Contexto do Salário de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto, que representa o Brasil na Fórmula 1 com a equipe Audi, tem um salário anual de 2 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 10,3 milhões. Esse valor coloca Bortoleto entre os jovens mais bem pagos do grid, ao lado de Kimi Antonelli.

A entrada de Bortoleto na Fórmula 1 representa uma nova geração de pilotos, e seu salário reflete tanto seu potencial quanto às limitações financeiras que os novatos enfrentam ao ingressar na categoria.

A comparação dos salários de Bortoleto e Antonelli com outros pilotos da Fórmula 1 revela a hierarquia existente na categoria. Enquanto os novatos lutam para estabelecer suas carreiras, os pilotos mais experientes desfrutam de contratos que refletem suas conquistas e popularidade.