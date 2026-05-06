Um estado brasileiro tem se destacado como um exemplo de eficiência na gestão pública no Brasil, de acordo com levantamento do CLP (Centro de Liderança Pública). O estado vem consolidando avanços consistentes nos últimos anos, refletindo melhorias na administração e nos indicadores de governança.

Esse progresso é atribuído principalmente à melhora na solidez fiscal, onde o estado avançou 12 colocações, além de um aumento na eficiência da máquina pública, que subiu 4 posições.

Espírito Santo Na Liderança

O Espírito Santo, liderado pelo governador Ricardo Ferraço, conquistou a primeira posição no ranking de gestão pública em 2025, após uma trajetória consistente nos anos anteriores, onde ocupou o 3º lugar em 2023 e o 2º em 2024.

O estado se destacou pelo equilíbrio fiscal, mantendo-se entre os primeiros colocados nesse indicador durante todo o período analisado. Além disso, o Espírito Santo apresentou melhorias na eficiência administrativa, consolidando sua posição de liderança.

O levantamento também revelou que estados das regiões Sul e Sudeste, como São Paulo, Paraná e Santa Catarina, continuam bem posicionados, mas com um crescimento mais lento.

Isso sugere uma estabilidade em patamares mais altos de gestão, em contraste com o avanço do Maranhão e a ascensão do Espírito Santo. A análise considera dois pilares principais: solidez fiscal e eficiência da máquina pública, abrangendo critérios como gasto com pessoal, resultado primário e taxa de investimento.

O diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, ressaltou que o objetivo do estudo é qualificar o debate eleitoral com base em evidências. A proposta é incentivar políticas públicas mais eficientes e orientadas a resultados, permitindo que os gestores públicos possam tomar decisões informadas.

Além de sua liderança em gestão pública, o Espírito Santo também se destacou como o 4º estado mais próspero do Brasil, segundo o INDEI 2026 (Índice de Ecossistemas de Impacto). O estudo avaliou 319 municípios e considerou indicadores econômicos, socioculturais e ambientais.