O Governo Executivo municipal, por meio da Prefeitura de Birigui, convoca beneficiários do Bolsa Família para um procedimento obrigatório neste mês de maio. A ação consiste na pesagem dos integrantes das famílias cadastradas e é necessária para o acompanhamento de saúde.

A prefeitura é parte do Governo Executivo no município e representa a estrutura responsável pela administração local. É comandada pelo prefeito e pelo vice-prefeito, eleitos para mandatos de quatro anos, e atua na organização de serviços públicos como saúde, educação, transporte e limpeza urbana. Também é responsável pela arrecadação de impostos, com fiscalização exercida pela Câmara Municipal.

Convocação para o dia d de pesagem em birigui

A Prefeitura de Birigui promove o Dia D de pesagem durante o mês de maio com foco nos beneficiários do Programa Bolsa Família. A ação atende às exigências do programa e tem como objetivo garantir o acompanhamento das condições de saúde das famílias. A participação é obrigatória e faz parte dos critérios para manutenção do benefício.

Para realizar a pesagem, é necessário apresentar RG ou Certidão de Nascimento e o Cartão de Pesagem do Bolsa Família. Crianças devem levar a Carteira de Vacinação e gestantes precisam apresentar o Cartão da Gestante. O atendimento será realizado nas Unidades Básicas de Saúde conforme cronograma definido pela Prefeitura.

O atendimento será feito em datas específicas ao longo do mês. A UBS 1 Cidade Jardim atenderá no dia sete de maio, das dezesseis às vinte horas. A UBS onze Portal da Pérola dois receberá os beneficiários no dia quatorze, no mesmo horário. Já a UBS dez Colinas realizará o atendimento no dia vinte e um, também das dezesseis às vinte horas.

A Prefeitura de Birigui alerta que o não comparecimento pode resultar em bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício. Por isso, é necessário que os responsáveis compareçam dentro do prazo estabelecido. Também é importante manter o Cadastro Único atualizado para evitar pendências no recebimento do auxílio.