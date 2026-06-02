O São Paulo tem movimentado o noticiário do mercado da bola nos últimos dias. De olho em um atacante de velocidade para fortalecer o elenco visando a segunda metade da temporada, o clube paulista também prepara a saída do lateral Cédric.

De acordo com o jornal Lance!, não existe nenhuma proposta até o momento, mas a ideia da diretoria são-paulina é negociar o jogador de 34 anos na janela. O português perdeu espaço no elenco no decorrer da jornada e soma apenas 16 partidas disputadas.

A última vez que esteve em campo foi no dia 16 de maio, quando saiu do banco de reservas e ficou em campo por apenas um minuto. A chegada de Lucas Ramon fez o veterano ficar de lado na briga pela titularidade. Além disso, Igor Felisberto passou a ser observado pela comissão técnica de Dorival Júnior.

O contrato de Cédric com o Tricolor Paulista é válido até dezembro de 2027. Segundo dados do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado do mundo da bola, ele está avaliado em 500 mil euros, quantia que na cotação atual equivale a R$ 2,9 milhões.

Créditos: Rubens Chiri / São Paulo

São Paulo mira contratação de Victor Sá

Enquanto trabalha na saída do lateral, o SP também está atento ao mercado visando qualificar o plantel de Dorival para o segundo semestre. A ideia do clube é fazer algumas movimentações pontuais para preencher as lacunas do grupo, sendo uma delas a chegada de um atacante de velocidade.

O alvo é Victor Sá, de 32 anos de idade, que atualmente defende o Krasnodar, da Rússia, e está em fim de contrato. O Tricolor vê a negociação como uma oportunidade de mercado, tendo em vista o baixo custo da movimentação, que se encaixa em suas pretensões.

Por aqui, Sá teve passagem marcante pelo Botafogo, equipe pela qual disputou 94 partidas, marcou 10 gols e distribuiu oito assistências, além de ter conquistado a Taça Rio de 2023.