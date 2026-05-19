Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Neymar é dono de um salário astronômico: R$ 4,14 milhões. Enquanto isso, João Pedro, um dos nomes que ficaram de fora da lista de Carlo Ancelotti, ganha bem menos que o colega no Chelsea, da Inglaterra.

Segundo a imprensa inglesa, o atacante brasileiro passou a receber o dobro quando trocou o Brighton pelos Blues. Ainda assim, não o suficiente para alcançar o camisa 10 do Santos: 5,2 milhões de libras anuais, o que na cotação atual corresponde a R$ 35 milhões por ano ou cerca de R$ 2,92 milhões por mês.

Para tirá-lo do adversário da Premier League, em meados do ano passado, o clube londrino topou desembolsar 55 milhões de libras (R$ 410 milhões, na época). O acordo fechado entre as agremiações ainda conta com a possibilidade de pagamento de mais 5 milhões (R$ 37,35 milhões) em bônus por metas.

Créditos: Instagram/João Pedro

Neymar, por sua vez, embolsa, pelo menos, R$ 4,14 milhões mensais. Esse é o valor que consta em sua carteira de trabalho. Mas a remuneração pode ser ainda maior, a depender de projetos de marketing e exploração da imagem – para se ter uma ideia, o contrato prevê um mínimo de R$ 85 milhões referente a essas áreas.

Neymar dentro, João Pedro fora

O anúncio da convocação para a Copa parou o país nesta segunda-feira (18). Milhões de torcedores acompanharam atentos a divulgação de Ancelotti, esperando ouvir o nome do camisa 10 e capitão do Santos. O que, como se sabe, se concretizou.

O meia de 34 anos ainda não havia sido chamado pelo treinador italiano desde o início do trabalho. João, por outro lado, tinha constado em diversas convocações do comandante canarinho e era tido como um nome quase certo.

Para a surpresa de muitos, a ausência do camisa 20 foi uma surpresa. Ele foi eleito o melhor jogador dos Blues na temporada 2025/26.