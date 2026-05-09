Enquanto no Brasil é pago o Bolsa Família, a Inglaterra adotou um benefício específico voltado a aposentados. A medida prevê pagamentos mensais para ajudar com custos de aquecimento durante o inverno, seguindo uma lógica de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O programa britânico estabelece valores de 200 libras por domicílio, o equivalente a cerca de R$ 1,33 mil na cotação atual. Quando há moradores com mais de 80 anos, o valor sobe para 300 libras, aproximadamente R$ 2 mil. O pagamento será feito automaticamente, sem necessidade de cadastro, evitando filas em agências bancárias.

Critérios e alcance do benefício

O auxílio é destinado a aposentados com renda anual de até 35 mil libras. A estimativa do governo britânico é de que cerca de 9 milhões de pessoas sejam beneficiadas na Inglaterra e no País de Gales. A medida amplia a faixa de elegibilidade em relação ao modelo anterior.

Segundo o governo, o objetivo é garantir que aposentados de baixa renda recebam suporte financeiro durante períodos de temperaturas mais baixas. A iniciativa também busca oferecer previsibilidade aos beneficiários, permitindo melhor planejamento dos gastos.

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, afirmou que a decisão de direcionar os pagamentos foi considerada necessária. O custo estimado da medida é de 1,25 bilhão de libras, com economia de 450 milhões em comparação ao sistema anterior.

Comparação com o modelo brasileiro

No Brasil, o Bolsa Família continua sendo o principal programa de transferência de renda do Governo Federal. O benefício garante valor mínimo de R$ 600 por família, podendo aumentar conforme a composição familiar.

Os pagamentos são realizados mensalmente pela Caixa Econômica Federal, seguindo o número final do NIS de cada beneficiário. O calendário define datas específicas ao longo do mês para liberação dos valores.