Galvão Bueno é o mais novo contratado do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). O lendário narrador chega a emissora para ser o principal nome das transmissões da Copa do Mundo de 2026 e um dos profissionais mais bem pagos da casa.

Segundo informação do portal RD1, o locutor receberá entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão pelo período completo em que integrará o time de esportes do canal ao longo da principal competição de futebol do planeta. Trata-se do valor total e não mensal do acordo.

Embora seja uma quantia bem menor na comparação com o que já ganhou na Globo, por exemplo, o contrato firmado entre as partes envolve outros detalhes. Um deles é a N Sports, empresa da qual Galvão é sócio. O vínculo permite a ele explorar outras fontes de receita durante o Mundial.

Créditos: Rogério Pallatta/SBT

Com contratos publicitários, ações comerciais e projetos de mídia ligados à Copa, o narrador pode faturar mais do que o valor fixo. Vale destacar que o acordo envolve a atuação exclusiva do profissional nos jogos da Seleção Brasileira que serão televisionados em rede aberta pela emissora de Silvio Santos.

Além do contrato com o SBT e das atividades da N Sports, Galvão também possui compromisso ativo com a Bandeirantes. O vínculo com o canal paulista rende a ele um salário de cerca de R$ 200 mil mensais para apresentar o programa Galvão e Amigos.

Galvão Bueno ganhava fortuna na Globo

Os novos ganhos de Galvão chamam atenção quando comparados com a grana que ele recebia em seus anos de Rede Globo. Enquanto funcionário da maior emissora de televisão do país, o narrador embolsava por volta de R$ 5 milhões por mês.

Atualmente, o locutor não recebe mais tanto de uma única empresa. Mas o modelo mais flexível o permite faturar alto também de outras maneiras, principalmente utilizando muito bem a sua imagem, como sempre fez.