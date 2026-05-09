Um erro bastante comum ao estacionar pode pesar no bolso e ainda comprometer a carteira de habilitação, já que a infração pode gerar multa de R$ 293 e adicionar sete pontos ao documento. A situação envolve uma prática que muitos motoristas ainda ignoram no dia a dia, mas que vem sendo alvo frequente de fiscalização.

De acordo com regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, parar em vagas destinadas a idosos ou pessoas com deficiência é justamente a conduta que leva à penalidade mais severa. No entanto, muitos condutores ainda tratam esse tipo de espaço como opcional, ignorando que se trata de um direito garantido por lei.

Aumento na fiscalização

Esse tipo de infração não acontece apenas nas ruas, mas também em locais fechados como shoppings e supermercados, onde os registros são bastante frequentes. Até mesmo nesses ambientes, a fiscalização existe e pode resultar em punições para quem desrespeita as regras estabelecidas.

Em cidades como São Paulo, por exemplo, a responsabilidade pela fiscalização fica a cargo da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, que atua justamente para coibir esse tipo de irregularidade. No entanto, o trabalho não se limita a um único órgão, já que outras autoridades também participam do monitoramento.

De forma geral, a fiscalização no Brasil é feita por órgãos municipais de trânsito, incluindo secretarias e departamentos locais, além de agentes autorizados. Justamente por isso, o motorista pode ser autuado em diferentes contextos, inclusive com o auxílio de câmeras e veículos de monitoramento.

Participação da população nas denúncias

Outro ponto que chama atenção é que a população também pode colaborar com a identificação de infrações desse tipo, ajudando a manter a ordem no trânsito. Até mesmo pedestres e outros motoristas podem registrar denúncias por meio de canais oficiais das prefeituras ou aplicativos disponíveis em alguns municípios.

Essa participação ativa reforça a importância de respeitar as regras, já que a fiscalização não depende apenas da presença física de agentes. No entanto, muitos ainda subestimam esse fator e acabam sendo surpreendidos com notificações posteriormente.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Níveis de multa no Brasil

Além da infração gravíssima, o Código de Trânsito Brasileiro também prevê outras categorias para irregularidades relacionadas ao estacionamento. Justamente por isso, os valores e a pontuação variam conforme o grau da infração cometida pelo condutor.

Infrações leves resultam em multa de R$ 88,38 e três pontos na carteira, enquanto as médias geram R$ 130,16 e quatro pontos. Já as infrações graves levam a uma penalidade de R$ 195,23 e cinco pontos, o que mostra uma progressão clara nas punições.

No caso mais severo, que envolve o uso indevido de vagas especiais, a infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. No entanto, o impacto vai além do valor financeiro, já que o acúmulo de pontos pode trazer consequências ainda maiores para o motorista.

Esse cenário mostra que atitudes aparentemente simples, como escolher uma vaga para estacionar, podem ter efeitos significativos quando não seguem as normas. Justamente por isso, a recomendação é redobrar a atenção e respeitar a sinalização, evitando prejuízos e contribuindo para um trânsito mais justo.