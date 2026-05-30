Portugal implementa o Rendimento Social de Inserção (RSI), um programa voltado para pessoas e famílias que enfrentam pobreza extrema. Este auxílio é composto por um apoio financeiro mensal, além de um programa de inserção que busca promover a autonomia dos beneficiários.

O valor a ser recebido é calculado com base na diferença entre o limite estabelecido para o agregado familiar e os rendimentos já existentes. Os valores máximos do RSI são definidos de acordo com a composição familiar.

Para o titular do pedido, o valor é de 247,56 euros, correspondente a 100% do limite. Para cada adulto adicional na família, o auxílio é de 173,29 euros, ou 70% do limite. No caso de crianças ou jovens menores de 18 anos, o valor é de 123,78 euros, representando 50% do limite.

Comparação com o Brasil

No Brasil, o Bolsa Família, um programa central do Governo Federal, atua como uma rede de proteção social para famílias em situação de vulnerabilidade. Este programa tem se mostrado essencial para garantir um mínimo de subsistência às famílias brasileiras. O valor mínimo recebido é de R$ 600, com acréscimos conforme a composição familiar.

A distribuição dos pagamentos do Bolsa Família ocorre mensalmente, seguindo um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As datas de pagamento são organizadas de forma a facilitar o acesso aos recursos, evitando filas e aglomerações nas agências bancárias.

Enquanto isso, no Reino Unido, o governo lançou um auxílio de 200 libras mensais, destinado a aposentados com rendimentos anuais de até 35 mil libras. A medida, que visa oferecer suporte durante o inverno, é automática, ou seja, os pensionistas não precisam se cadastrar para receber o benefício.

O governo britânico estimou que cerca de 9 milhões de pessoas serão beneficiadas com essa iniciativa. O custo total da medida é de aproximadamente 1,25 bilhão de libras, mas com uma expectativa de economia de 450 milhões de libras em relação ao modelo anterior.