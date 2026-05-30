Em junho de 2026, o Bolsa Família trará um valor adicional de R$ 150 por criança de até seis anos para os beneficiários que estão na lista oficial do programa. Esse acréscimo faz parte do Benefício Primeira Infância e visa complementar o valor principal recebido pelas famílias.

Com essa medida, as famílias com filhos pequenos verão um aumento significativo na renda disponível, o que é especialmente relevante em um período que antecede as festas juninas. O cálculo do benefício é feito com base no número de crianças dentro da faixa etária especificada.

Assim, famílias que possuem dois ou mais filhos pequenos receberão um montante proporcionalmente maior, ampliando ainda mais o total depositado. Essa estratégia é uma tentativa de fortalecer a segurança financeira das famílias antes das festividades de meio de ano.

Calendário especial de pagamentos de junho

A antecipação do pagamento do Bolsa Família ocorre em função de um calendário especial, estabelecido pelo Governo Federal. Este cronograma tem como objetivo concluir as liberações antes das festividades juninas.

Para junho, os pagamentos começarão em 10 de junho e se encerrarão em 23 de junho, seguindo a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS). Essa antecipação permite que as famílias recebam os valores antes das festas, facilitando a organização de celebrações e compras necessárias para o período.

O adicional de R$ 150 representa uma oportunidade significativa para muitas famílias, pois pode ser utilizado para reforçar a alimentação, quitar contas atrasadas e garantir itens básicos.

De acordo com especialistas, a combinação do pagamento antecipado e dos benefícios adicionais do Bolsa Família contribui para aquecer o comércio local. A maioria dos recursos recebidos é gasta em mercados, farmácias e pequenos estabelecimentos comerciais, fortalecendo as economias regionais.