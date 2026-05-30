Em janeiro de 2026, o Governo Federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou um reajuste significativo nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este aumento garante que aposentados e segurados da Previdência Social recebam um acréscimo de até R$ 318 em seus pagamentos mensais.

O reajuste foi estruturado de forma a beneficiar tanto os que recebem até um salário mínimo quanto os que ganham acima desse valor. Para os aposentados que recebem mais de um salário mínimo, o aumento será de 3,9%.

Essa porcentagem foi estabelecida com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que serve como referência para a atualização dos benefícios. O objetivo é compensar, em parte, as perdas enfrentadas pelos segurados devido à inflação acumulada em 2025.

Mudanças no teto previdenciário

Além do aumento nos pagamentos mensais, o reajuste também trouxe mudanças no teto previdenciário. O valor máximo que pode ser pago pelo INSS passou de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55, resultando em um incremento de até R$ 318,14.

Essa atualização é crucial para garantir que os valores pagos aos aposentados reflitam as condições econômicas atuais. O percentual de 3,9% será aplicado apenas aos benefícios que estavam ativos desde janeiro do ano anterior, assegurando que os beneficiários mais antigos também sejam contemplados.

O salário mínimo para 2026 foi fixado em R$ 1.621, representando um aumento de R$ 103 em comparação ao ano anterior, o que equivale a um crescimento de 6,79%. O Governo Federal estima que esse reajuste beneficiará milhões de brasileiros, abrangendo não apenas aposentados, mas também aqueles que recebem pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada.