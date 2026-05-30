Cruzeiro e Flamengo farão um dos principais confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2026. Pensando na eliminatória entre os dois clubes brasileiros, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, antecipar o que vai acontecer no duelo dentro de campo.

Na avaliação da IA, o Rubro-Negro seria o favorito absoluto caso se tratase de um confronto em um campeonato de pontos corridos, como o Brasileirão, por exemplo. Mas como se trata de um duelo eliminatório e de Copa Libertadores, o cenário muda e as coisas tendem a ficar bem mais equilibradas.

Ainda assim, o Gemini vê favoritismo para o lado flamenguista. Isso se deve ao fato de o técnico Leonardo Jardim dispor de mais peças individuais capazes de resolver uma partida e também pelo segundo jogo ser no Maracanã. Essa junção de superioridade técnica e fator casa tendem a pesar a favor dos cariocas.

Créditos: Thaís Magalhães/Cruzeiro

Mas a Raposa venderá caro a classificação, exigindo o máximo de esforço por parte do adversário: “O Cruzeiro vai endurecer o jogo no Mineirão, mas o Flamengo passa de fase e avança para as quartas de final para pegar Tolima ou Independiente del Valle. O fator de decidir em casa e a maior rodagem desse elenco em mata-matas internacionais recentes vão prevalecer”.

Cruzeiro x Flamengo deve “pegar fogo”

Sem dúvidas, o confronto eliminatório entre as equipes brasileiras promete. Trata-se do principal embate das oitavas de final do torneio continental. Do qual, inclusive, pode tranquilamente sair um finalista ou até mesmo o campeão da atual edição.

Atual campeão, o Fla quer repetir a campanha da temporada passada para faturar o bicampeonato seguido e o quinto título de sua história. O Cabuloso, por sua vez, vem em ascensão nas últimas jornadas e sonha com a conquista do tricampeonato da América – o último êxito aconteceu em 1997.