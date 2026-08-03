A distribuição do lucro do FGTS referente ao ano-base de 2025 foi finalizada pela Caixa. Os valores foram creditados diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores elegíveis. O montante total distribuído chegou a R$ 13,04 bilhões.

Receberam o crédito os trabalhadores que possuíam saldo no Fundo de Garantia em 31 de dezembro de 2025. Ao todo, cerca de 138 milhões de pessoas foram contempladas. O valor varia conforme o saldo existente naquela data.

Como verificar o valor recebido

A conferência pode ser feita pelo aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone. Clientes da Caixa também conseguem visualizar a movimentação pelo Internet Banking. O crédito aparece identificado como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025”.

O cálculo utiliza o índice de 0,01868341 sobre o saldo registrado em 31 de dezembro de 2025. Assim, quem possuía R$ 10 mil recebeu aproximadamente R$ 186,83. Já um saldo de R$ 1 mil gerou um crédito próximo de R$ 18,68.

Distribuição aumenta a rentabilidade

Com a incorporação do lucro, a rentabilidade das contas do FGTS em 2025 alcançou 6,9%. Esse percentual considera os 3% previstos em lei, a Taxa Referencial e a divisão dos resultados. O rendimento ficou acima da inflação acumulada no mesmo período.

Embora o crédito já esteja disponível na conta vinculada, ele não pode ser retirado livremente. O dinheiro permanece sujeito às regras do Fundo de Garantia. Isso significa que o saque depende das situações autorizadas pela legislação.

Créditos: Arquivo/SIFAM

Em quais situações o saque é permitido

Entre as hipóteses previstas estão a demissão sem justa causa, aposentadoria e compra da casa própria. Também existem liberações para doenças graves, trabalhadores com mais de 70 anos e casos de desastres naturais reconhecidos pelo Governo. O saque-aniversário permanece disponível para quem aderiu à modalidade.

Outra possibilidade ocorre quando o trabalhador permanece três anos consecutivos fora do regime do FGTS. Em caso de falecimento do titular, os dependentes também podem solicitar a liberação dos recursos. Cada modalidade segue regras específicas estabelecidas para o Fundo.