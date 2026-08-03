O Flamengo atualizou sua estratégia no mercado de transferências ao encerrar o interesse em um meia e intensificar conversas por um jovem atacante. Enquanto a diretoria busca peças que tragam impacto imediato ao elenco.

A avaliação de novos nomes ocorre de forma criteriosa nos bastidores do clube carioca. A definição sobre o futuro das contratações reflete a necessidade de otimizar o orçamento para a temporada vigente.

Com o objetivo de conquistar títulos, o Rubro-Negro monitora diversas oportunidades. Mas adota cautela ao analisar perfis oferecidos por intermediários, priorizando apenas atletas que se encaixam perfeitamente nos planos técnicos atuais.

O descarte de Evander: Flamengo

O meia-atacante Evander, atualmente no Cincinnati FC, teve sua contratação descartada pelos dirigentes do time carioca nesta segunda-feira. Apesar da oferta feita por intermediários, a equipe optou por não seguir com as tratativas devido ao planejamento traçado para esta janela de transferências.

O Brasileiro acumula números expressivos no futebol dos Estados Unidos, somando 59 gols e 51 assistências em 124 partidas oficiais, com muitos o comparando ao Messi. Contudo, a experiência do jogador no exterior e seu desempenho recente não foram suficientes para convencer a gestão rubro-negra a avançar em uma proposta formal neste momento.

Negociações pelo atacante Aiyran

O clube retomou as conversas com o Cuiabá para contratar o jovem atacante Aiyran, de apenas 17 anos. Após uma investida inicial recusada pela diretoria auriverde, os clubes voltam à mesa buscando um acordo que satisfaça as partes envolvidas.

Tratar diretamente com a equipe mato-grossense tornou-se uma estratégia prioritária devido ao excelente relacionamento entre as gestões dos clubes. Embora existam outras agremiações da Série A monitorando a situação da promessa, a proximidade diplomática coloca o time do Rio de Janeiro em posição de vantagem na disputa pelo talento.

O jogador vive uma fase de ascensão meteórica, sendo o atleta mais jovem a marcar um gol profissional pelo Dourado. Com convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 e um histórico de 30 gols marcados na base durante a última temporada, o futuro de Aiyran deve ser decidido nas próximas semanas.