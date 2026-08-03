O Vasco da Gama fechou a contratação do melhor jogador do Racing para a sequência da temporada de 2026. Enquanto isso, o Cruzeiro acertou a chegada de mais um atacante para fortalecer o setor ofensivo do elenco comandado pelo técnico Artur Jorge.

Conforme noticiou o portal Uol, o clube carioca encaminhou a aquisição do zagueiro Santiago Sosa, capitão e um dos principais nomes do Racing. Para tirá-lo da equipe argentina, o Cruzmaltino desembolsará US$ 7,7 milhões, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 39 milhões.

Restam apenas a assinatura dos documentos entre as partes para que o martelo seja batido. O defensor de 27 anos de idade desembarcará no Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato válido até dezembro de 2029. Um reforço importante para o time de São Januário, que vive um momento de contestação.

Já pelos lados de Minas Gerais, a novidade na Raposa é Luciano Rodríguez. O clube celeste fechou o empréstimo do atacante uruguaio de 23 anos junto ao Neon SC, da Arábia Saudita. O negócio é válido por um ano e contempla opção de compra após o término do compromisso.

Créditos: Leticia Martins/EC Bahia

Reforço do Cruzeiro teve passagem pelo Bahia

Lucho Rodríguez é aguardado no Brasil nos próximos dias para fazer o mesmo procedimento de Sosa no Vasco: realizar exames médicos e assinar contrato. Além disso, faltam alguns trâmites a serem cumpridos pelas diretorias para que o negócio seja oficializado.

Antes de rumar em direção a Arábia Saudita, o jovem uruguaio teve uma boa passagem vestindo a camisa do Bahia. Foram 20 gols marcados em 69 partidas disputadas. Em setembro de 2025, foi vendido por 20 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus.

O versátil atacante pode fazer mais de uma função no ataque e é tratado como uma promessa da nova geração do futebol uruguaio.