Jadon Sancho, atacante de 26 anos, busca um novo clube após o término de seu contrato com o Manchester United. Sem vínculo profissional, o jogador chamou atenção recentemente ao treinar nas instalações do Flixton FC, que disputa a 10ª divisão inglesa.

O atleta trabalha sozinho no centro de treinamento enquanto aguarda propostas para retornar ao futebol de elite. O Flamengo monitora o mercado e o nome pode surgir como uma alternativa interessante para o elenco rubro-negro neste momento, visto que Almada e Luiz Henrique ainda não fecharam com o clube carioca.

Estrutura de treino e futuro: Sancho

O atacante elogiou bastante a qualidade do Valley Road, estádio do Flixton inaugurado com a presença de Alex Ferguson. Ele destacou que o campo possui condições superiores aos locais comuns na região fora dos centros de Manchester City e United.

Apesar da presença física, o Flixton FC esclareceu através de nota oficial que não existe qualquer negociação em curso. O jogador utiliza apenas a infraestrutura local para manter sua forma física enquanto analisa opções para a sequência de sua carreira.

Trajetória e valores envolvidos

Revelado pelo Manchester City, Sancho também teve uma passagem marcante pelo Borussia Dortmund, onde obteve grande destaque internacional. Posteriormente, o Manchester United investiu 73 milhões de libras, valor superior a R$ 521 milhões, para contratar o jogador britânico.

O desempenho esperado não se concretizou conforme o planejado, levando à saída do atacante dos planos dos ingleses. Com a busca do Flamengo por reforços de peso, o perfil de Sancho aparece como uma possibilidade competitiva para o clube brasileiro.