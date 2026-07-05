Ativo no mercado da bola, o Barcelona negocia a contratação de estrela do Manchester City nesta janela de transferências. Enquanto isso, o maior rival do clube catalão, o Real Madrid, que passa por um momento de reformulação, ofereceu um de seus jogadores para o time azul de Manchester.

Conforme noticiou o jornal Marca, o Real ofereceu Eduardo Camavinga ao City. Fora dos planos do técnico José Mourinho, o meio-campista francês é visto como um meio para fortalecer o caixa merengue. O objetivo é arrecadar dinheiro com algumas peças do plantel para abrir margem para a chegada de novas.

A equipe inglesa, por sua vez, analisa a possibilidade. Os Citizens consideram uma investida mesmo depois de acertar a aquisição de Elliot Anderson, destaque da Inglaterra na Copa do Mundo, junto ao Nottingham Forest. Resta saber qual será a posição final da equipe agora treinada por Enzo Maresca.

Promessa do futebol francês, Camavinga nunca conseguiu se firmar no Santiago Bernabéu como o esperado. O meia está avaliado em 50 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 296,5 milhões, mas a ideia do Real é conseguir um pouco mais.

Créditos: Instagram/Camavinga

Barcelona mira talento do Manchester City

O Barça, por sua vez, faz o movimento contrário do rival, interessado na contratação de atleta do City. Diferentemente da equipe da capital espanhola, os catalães não olham para o masculino e querem fortalecer o elenco feminino após a saída de Alexia Putellas.

O alvo da agremiação blaugrana é a brasileira Kerolin. Na tentativa de tirar a atacante dos ingleses, o Barcelona já fez duas propostas. Embora ambas tenham sido recusadas, uma terceira investida deverá ser feita em breve.

Caso a transferência se concretize, será a maior da história do clube. Atualmente, esse posto é ocupado por Keira Walsh, que custou 460 mil euros (R$ 2,56 milhões, na cotação da época).