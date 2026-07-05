Localizada na Serra Catarinense, Urupema é reconhecida como uma das cidades mais frias do Brasil e se transforma durante as ondas intensas de inverno. Em períodos de temperaturas extremas, que podem chegar a cerca de -8 °C, um dos principais atrativos do município chama a atenção de moradores e visitantes: a famosa Cascata que Congela, localizada no Morro das Torres, a mais de 1.500 metros de altitude.

Quando o frio se mantém por vários dias consecutivos, a água da queda d’água começa a congelar, formando enormes blocos de gelo que alteram completamente a paisagem natural. O cenário costuma atrair turistas, fotógrafos e amantes do inverno vindos de diferentes regiões do país em busca de um espetáculo raro no território brasileiro.

O congelamento da cascata acontece graças à combinação de diversos fatores climáticos. Além das temperaturas negativas persistentes, é fundamental que o local permaneça sem incidência direta de sol durante boa parte do dia. Essa condição impede o derretimento do gelo e favorece sua conservação por mais tempo.

Outro elemento decisivo é a altitude elevada do Morro das Torres. O relevo, aliado à elevada umidade característica da região serrana, cria o ambiente ideal para que a água em movimento congele gradualmente. Nessas condições também é comum a formação do sincelo, camada de gelo que se acumula sobre árvores, cercas, vegetação e outras superfícies quando o nevoeiro congelado entra em contato com elas.

A paisagem reforça que o Brasil, apesar de ser conhecido pelo clima tropical, também possui regiões capazes de registrar temperaturas extremamente baixas e fenômenos naturais típicos de países de clima temperado. Durante o auge do inverno, Urupema se consolida como um dos destinos mais procurados por quem deseja conhecer de perto um dos cenários mais gelados e surpreendentes do país.