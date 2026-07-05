Uma nova ligação viária entre Balneário Camboriú e Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, avançou na quinta-feira (2) com a assinatura da ordem de serviço para a execução do último trecho da Avenida Martin Luther. O projeto, que ultrapassa R$ 100 milhões em investimentos, prevê a implantação de um binário com 1,5 quilômetro de extensão, conectando a via à Avenida do Estado Dalmo Vieira e ampliando o acesso entre os dois municípios.

A iniciativa tem como principal finalidade melhorar a mobilidade urbana e dar mais fluidez ao tráfego na região. De acordo com o governador Jorginho Mello, a obra deve contribuir para reduzir congestionamentos, especialmente nos períodos de maior movimento turístico, como o verão.

O último segmento da Avenida Martin Luther será realizado em duas etapas. A primeira abrange o trecho entre a Avenida das Gaivotas e a Avenida das Arapongas, no bairro Ariribá, com financiamento do próprio município. Já a segunda fase vai da Avenida das Arapongas até a divisa com Itajaí, viabilizada por meio de convênio de R$ 18 milhões com o Governo do Estado, além de contrapartida de R$ 13 milhões da prefeitura.

O investimento total ultrapassa R$ 100 milhões, incluindo desapropriações e execução das obras. Apenas a parte construtiva soma mais de R$ 31 milhões, enquanto o município já aportou mais de R$ 35 milhões em recursos próprios para viabilizar o projeto de infraestrutura.