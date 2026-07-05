Mesmo com uma população inferior à da cidade do Rio de Janeiro, Singapura continua ocupando a liderança entre os passaportes mais poderosos do planeta. O país asiático, que reúne cerca de 6,1 milhões de habitantes em um território de aproximadamente 720 quilômetros quadrados, oferece aos seus cidadãos o maior nível de mobilidade internacional, segundo o Henley Passport Index de 2026.

Em comparação, a cidade do Rio de Janeiro possui uma população estimada em 6.730.729 moradores, enquanto todo o estado reúne cerca de 17,2 milhões de pessoas, conforme dados do IBGE. Apesar de seu tamanho reduzido, Singapura se consolidou como uma das principais referências mundiais em desenvolvimento econômico, relações diplomáticas e facilidade de circulação internacional.

O Henley Passport Index, considerado um dos levantamentos mais tradicionais sobre mobilidade global, classifica os passaportes de acordo com a quantidade de países e territórios que podem ser visitados sem a necessidade de obtenção prévia de visto. Na edição de 2026, Singapura aparece isolada na primeira colocação, permitindo acesso facilitado a 192 destinos ao redor do mundo.

Logo atrás estão Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos, que dividem a segunda posição do ranking. Entre os países mais bem colocados também aparecem diversas nações europeias, como Dinamarca, Espanha, Suécia e Suíça, que seguem oferecendo ampla liberdade de deslocamento para seus cidadãos.

O Brasil também figura entre os destaques da classificação. No levantamento de 2026, o passaporte brasileiro ocupa a 16ª posição mundial, empatado com a Argentina. O documento nacional garante entrada em aproximadamente 169 países e territórios sem a necessidade de solicitar visto antes da viagem.

Embora não esteja entre os dez primeiros colocados, o desempenho brasileiro continua sendo considerado positivo no cenário internacional. A ampla rede de acordos diplomáticos e a boa aceitação do passaporte nacional mantêm o país entre aqueles que oferecem elevada facilidade de deslocamento para turismo, negócios e outras viagens internacionais.