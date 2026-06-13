A grande maioria dos brasileiros conhece o programa Bolsa Família, que auxilia muitas pessoas e é fundamental muitas vezes no sustento familiar. Mas, existem outros programas ao redor do mundo e o caso que vamos citar aqui vem do Canadá.

O Canadá mantém um sistema de transferência de renda voltado ao apoio de famílias, pessoas de baixa renda e trabalhadores com rendimentos reduzidos. Os valores abaixo correspondem ao período de 2025/2026 e são apresentados em dólares canadenses (CAD).

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Conheça o Canada Child Benefit (CCB)

O Canada Child Benefit é o principal programa de assistência financeira para famílias com filhos menores de 18 anos. O benefício é pago mensalmente e não está sujeito à tributação.

Famílias com renda líquida anual ajustada de até CAD 37.487 podem receber os valores máximos previstos:

Crianças com menos de 6 anos: até CAD 666,41 por mês; (R$ 2.470,00)

Crianças entre 6 e 17 anos: até CAD 562,33 por mês. (R$ 2.083,87)

Para famílias com filhos que possuem deficiência, existe ainda o Child Disability Benefit, que acrescenta até CAD 284,25 mensais por criança elegível.

À medida que a renda familiar aumenta acima do limite estabelecido, os valores passam por redução gradual. Em faixas de renda mais elevadas, normalmente entre CAD 120 mil e CAD 150 mil anuais, dependendo da composição familiar, o benefício deixa de ser pago.

Os programas de assistência para pessoas sem renda ou em situação de extrema vulnerabilidade são administrados pelas províncias canadenses, o que faz com que os valores variem conforme a região.

Em Ontário, província mais populosa do país, o programa Ontario Works (OW) oferece, em média:

Pessoa solteira: cerca de CAD 733 por mês;

Casal sem filhos: aproximadamente CAD 1.136 mensais;

Pessoa solteira com um filho menor de 18 anos: cerca de CAD 1.018 por mês, além do Canada Child Benefit.

Pessoas com deficiência permanente ou limitações que impeçam o exercício de atividade profissional podem ser atendidas por programas específicos, como o Ontario Disability Support Program (ODSP), cujo benefício para uma pessoa solteira pode alcançar cerca de CAD 1.308 mensais.

Créditos e Benefícios Complementares

Além dos programas principais, o governo canadense oferece créditos fiscais destinados a famílias e trabalhadores de baixa renda. O GST/HST Credit funciona como um reembolso relacionado aos impostos sobre consumo e é pago em parcelas ao longo do ano. Os valores podem chegar a:

Até CAD 496 anuais para pessoas solteiras de baixa renda;

Até CAD 650 anuais para casais;

Adicional de aproximadamente CAD 171 por filho menor de 19 anos.

Outro benefício é o Canada Workers Benefit (CWB), criado para complementar a renda de trabalhadores com salários mais baixos. Os valores máximos podem atingir:

Até CAD 1.428 por ano para trabalhadores solteiros;

Até CAD 2.461 por ano para famílias elegíveis.

Esses programas formam a base da rede de proteção social canadense, combinando auxílio direto às famílias, assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade e incentivos destinados a trabalhadores de baixa renda.