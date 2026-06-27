Levantar a taça mais cobiçada do futebol mundial nunca teve tanto valor. Além da glória eterna de entrar para a história do esporte, a seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 também garantirá uma fatia significativa da premiação recorde anunciada pela FIFA.

O time vencedor receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões). O vice-campeão ficará com US$ 33 milhões (R$ 166 milhões), enquanto o terceiro e o quarto colocados levarão US$ 29 milhões (R$ 148 milhões) e US$ 27 milhões (R$ 138 milhões), respectivamente.

Para esta edição, a FIFA elevou de forma expressiva o valor total distribuído. Ao todo, serão US$ 655 milhões (aproximadamente R$ 3,2 bilhões) divididos entre as 48 seleções participantes. Cada equipe já garantiu US$ 9 milhões (R$ 45 milhões) apenas pela participação na fase de grupos, com valores adicionais crescendo conforme o avanço no torneio.

O montante representa um aumento de cerca de 50% em relação à Copa do Mundo do Catar, em 2022, quando foram distribuídos US$ 440 milhões (R$ 2,2 bilhões).

A evolução das premiações mostra a escalada ao longo das últimas edições: em 2018, na Rússia, o total foi de US$ 400 milhões (R$ 2,05 bilhões). Em 2014, no Brasil, chegou a US$ 358 milhões (R$ 1,8 bilhão). Já em 2010, na África do Sul, foram US$ 348 milhões (R$ 1,7 bilhão), e em 2006, na Alemanha, US$ 262 milhões (R$ 1,3 bilhão).

Mas, e se compararmos com outro grande torneio: como exemplo a Copa Libertadores, como podemos exemplificar essa diferença, de quanto estamos falando?

Premiação da Libertadores é recheada, mas fica bem abaixo

Na Libertadores, que voltará após a disputa do Mundial, o campeão da final receberá cerca de R$ 129 milhões (US$ 25 milhões), valor levemente superior ao da temporada anterior. No total, a campanha vencedora pode render até US$ 40 milhões (cerca de R$ 206 milhões). Um valor bem abaixo do campeão da Copa do Mundo.

Créditos: Divulgação/Conmebol

Já na Sul-Americana, outro torneio Conmebol, o título passou a valer US$ 10 milhões (mais de R$ 50 milhões), acima dos US$ 6,5 milhões distribuídos no ano passado. No acumulado, a premiação pode chegar a US$ 12,9 milhões (mais de R$ 70 milhões). O vice também teve reajuste, passando de US$ 2 milhões para US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,9 milhões).

A Conmebol também manteve os pagamentos por vitória na fase de grupos, que já se encerrou. Na Libertadores, cada triunfo valeu US$ 340 mil (cerca de R$ 1,75 milhão), ante US$ 330 mil em 2025. Na Sul-Americana, o valor subiu para US$ 125 mil (aproximadamente R$ 650 mil) por jogo.

Premiação da Libertadores

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões)

Vitória na fase de grupos: US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,44 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,85 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)

Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129 milhões)

Premiação da Sul-Americana