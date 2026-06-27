A Fifa aprovou antes da competição começar uma alteração importante no regulamento da Copa do Mundo que vai impactar diretamente a dinâmica da competição e, potencialmente, beneficiar seleções como o Brasil. A medida trata do controle de cartões amarelos e prevê um novo sistema de “limpeza” ao longo do torneio.

Com a mudança, os cartões amarelos serão zerados em dois momentos distintos da competição: imediatamente após o encerramento da fase de grupos e novamente depois das quartas de final. Com, o final da fase de grupos vemos a importância dessa nova regra.

Até então, a regra previa apenas uma anistia durante o torneio, o que poderia deixar jogadores suspensos em fases decisivas por acúmulo de advertências recebidas ainda no início do campeonato.

A decisão da entidade máxima do futebol atende a pedidos de diversas seleções, que argumentaram que o formato ampliado da Copa exige maior equilíbrio disciplinar. Nesta edição, o torneio terá um número maior de partidas em relação à edição anterior, o que aumenta também o risco de jogadores ficarem suspensos por motivos considerados “acumulativos” ao longo de uma competição mais longa.

Na prática, a mudança reduz o risco de desfalques importantes em fases eliminatórias. Atletas que estiverem “pendurados” durante a fase inicial ou nas quartas de final terão seus registros zerados, podendo atuar sem a ameaça imediata de suspensão.

Para a Seleção Brasileira, a atualização pode ser vista como positiva, já que preserva jogadores-chave em momentos decisivos e dá mais segurança ao planejamento técnico ao longo do mata-mata.