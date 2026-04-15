Nesta semana foi inaugurado o terminal Estação Varginha, na Zona Sul de São Paulo, que teve custo milionário. A entrega aconteceu um ano após a inauguração da estação de trem na Zona Sul de SP, de mesmo nome, e onde haverá integração com a Linha 9-Esmeralda.

O novo terminal de ônibus fica a cerca de um quilômetro do antigo terminal Varginha, na avenida Senador Teotônio Vilela, que vai continuar funcionando normalmente. A previsão é de que o terminal tenha 26 linhas, mas apenas seis começaram a funcionar, uma vez que a operação ainda não está completa.

Uma linha circular fará a ligação com o antigo terminal Varginha e conexões com bairros como Parelheiros, Jardim Itajaí, Jardim Sete de Setembro e Jardim Almeida Prado. O terminal deve atender cerca de 60 mil passageiros por dia e estima-se que 50 mil novos usuários passem a utilizar a linha 9-Esmeralda com a integração.

Créditos: Pablo Jacob/Governo Estado SP

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o empreendimento recebeu investimento de R$ 115 milhões do governo estadual. O evento de inauguração do terminal Estação Varginha contou com as presenças do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do governador Tarcísio de Freiras (Republicanos).

Terminal terá atuação local

Ainda segundo a prefeitura, o novo terminal terá atuação local, o que significa que irá conectar a estação de trem aos bairros próximos. Os passageiros que seguem para regiões mais distantes devem continuar usando as linhas do antigo terminal ou a própria Linha 9.

Devido a lotação do terminal antigo, a expectativa é de melhora no deslocamento. Neste começo de operação, uma das principais dúvidas da população é sobre quais linhas vão operar em cada terminal. Mas ainda não há uma definição quanto a isso.

Centro econômico do país, São Paulo precisa de um sistema de transporte público amplo para atender aos milhões de trabalhadores que se deslocam todos os dias dessa maneira.