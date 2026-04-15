Um grupo de cientistas enfrentava condições extremas em uma das regiões mais isoladas do planeta quando algo inesperado mudou completamente o rumo da missão. No entanto, o que parecia apenas uma manobra de segurança acabou abrindo espaço para uma descoberta que surpreendeu até mesmo especialistas acostumados com ambientes desconhecidos.

Fuga da tempestade revela território desconhecido

Em fevereiro de 2026, pesquisadores alemães a bordo do navio Polarstern, do Instituto Alfred Wegener, encontraram uma ilha desconhecida na Antártida ao fugir de uma tempestade. Justamente ao buscar abrigo próximo à ilha Joinville, a equipe entrou em uma área marcada nos mapas apenas como zona de perigo, sem detalhes mais precisos.

A expedição, que contava com 93 cientistas desde 8 de fevereiro, tinha como objetivo estudar o fluxo de gelo na plataforma Larsen. No entanto, a mudança de rota levou o especialista em batimetria Simon Dreutter a investigar a região, o que resultou na confirmação de que se tratava de uma ilha jamais registrada oficialmente.

O navio passou a cerca de 150 metros do local para realizar o mapeamento com segurança. Até mesmo tecnologias como sonar e sistema LiDAR foram utilizadas para medir o fundo do mar e permitir uma navegação precisa naquela área desconhecida.

Créditos: Freepik

Características e erro nos mapas chamam atenção

A ilha identificada possui aproximadamente 130 metros de comprimento, 50 metros de largura e chega a 16 metros de altura. Justamente por seu tamanho reduzido, sua área total equivale à da Casa Branca, em Washington, o que reforça o quanto poderia passar despercebida por tanto tempo.

Outro detalhe que chamou atenção foi o erro presente nos mapas antigos, que indicavam a posição da ilha com um desvio de cerca de 1,8 quilômetro. No entanto, esse tipo de falha não é incomum em regiões polares, onde muitos dados ainda são baseados em estimativas e não em medições diretas.

A ilha ainda não possui um nome oficial, e um processo de definição está em andamento antes da divulgação exata de suas coordenadas. Até mesmo após a nomeação, ela será incorporada às cartas náuticas internacionais e à base IBCSO, voltada ao mapeamento do oceano Austral.

Créditos: Freepik

Mudanças climáticas podem explicar o surgimento

A descoberta também levanta questionamentos sobre o impacto das mudanças climáticas na região. Desde 2017, cientistas vêm registrando o recuo do gelo marinho no noroeste do mar de Weddell, o que pode ter facilitado o acesso a áreas antes inacessíveis.

No entanto, os pesquisadores não descartam que a ilha sempre tenha existido, mas estivesse oculta por camadas de gelo ou simplesmente fora do alcance de expedições anteriores. Justamente por isso, a redução da banquisa pode ter revelado não apenas essa formação, mas outras ainda desconhecidas.

A batimetria, área responsável pelo estudo do relevo submarino, tem papel essencial na segurança marítima, especialmente em regiões pouco exploradas. Até mesmo hoje, muitos mapas dessas áreas são incompletos, o que permite que estruturas importantes permaneçam fora dos registros oficiais.

Esse não é um caso isolado envolvendo o Polarstern e sua equipe. Em 2014, o chefe de batimetria Boris Dorschel-Herr já havia identificado dois montes submarinos, um no Atlântico Sul e outro também no mar de Weddell.

A nova descoberta reforça que, mesmo em plena era dos satélites, ainda existem lacunas significativas no conhecimento humano sobre o planeta. Até mesmo em 2026, regiões inteiras continuam pouco exploradas, mostrando que cada expedição pode revelar surpresas inesperadas.