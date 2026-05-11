Enquanto o Corinthians tenta avançar para repatriar Gustavo Mantuan, o clube paulista também vê um dos seus titulares entrar no radar do Zenit. A equipe russa prepara uma oferta milionária para contratar um titular absoluto do Timão, justamente em um momento no qual os dois clubes mantêm boa relação nos bastidores.

O interesse do Zenit ne Matheuzinho ganhou força nos últimos dias. A equipe estaria disposta a apresentar uma proposta de aproximadamente R$ 40 milhões para fechar a contratação do jogador do Timão, que também desperta atenção no futebol europeu.

Além do clube russo, o defensor aparece no radar do Arsenal. O time inglês monitora a situação do defensor brasileiro e observa características consideradas importantes no futebol europeu, como intensidade, velocidade e força física dentro de campo.

Zenit observa Matheuzinho

Uma possível venda do lateral envolveria outros clubes brasileiros. Isso porque os direitos econômicos de Matheuzinho estão divididos entre Corinthians, Flamengo e Londrina, situação que faria a negociação render valores para mais de uma equipe.

Atualmente, o Corinthians possui 60% dos direitos do jogador. O Flamengo aparece com 32%, enquanto o Londrina mantém os 8% restantes. Em caso de transferência nos valores especulados, o clube carioca poderia receber cerca de R$ 13 milhões.

O Arsenal, no entanto, também acompanha o cenário de perto. O clube inglês entende que Matheuzinho possui características que podem encaixar no estilo da Premier League, principalmente pela intensidade apresentada em campo.

Ben White vem atuando na lateral-direita do Arsenal, mas ainda não é tratado como unanimidade. Por isso, a equipe inglesa segue avaliando alternativas no mercado e vê o jogador do Corinthians como uma opção interessante para o setor.

Timão monitora retorno de Mantuan

Enquanto o Zenit acompanha Matheuzinho, o Corinthians também olha para o elenco do clube russo. Gustavo Mantuan, ex-jogador do Timão, entrou no radar da diretoria paulista para a próxima janela de transferências.

O atleta avalia positivamente um retorno ao futebol brasileiro. Mesmo assim, a negociação não é considerada simples, justamente porque o Zenit deseja negociar o camisa 31 com algum clube do futebol europeu.

Mesmo com o interesse do Corinthians, a tendência é que uma eventual negociação aconteça sem troca de jogadores. O clube paulista entende que precisa priorizar vendas para aliviar a situação financeira e não vê sentido em acordos desse formato.

A movimentação reforça a parceria recente entre Corinthians e Zenit. Nos últimos anos, os clubes estiveram envolvidos em negociações importantes, incluindo os acordos envolvendo Gustavo Mantuan e Yuri Alberto.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Relação segue movimentando o mercado

O cenário atual mostra uma ligação ativa entre as equipes, tanto na saída quanto na chegada de jogadores. Enquanto o Corinthians sonha com o retorno de Mantuan, o Zenit tenta aproveitar a valorização de Matheuzinho para avançar em uma contratação.

Por outro lado, a presença do Arsenal pode aumentar a disputa pelo lateral corintiano. As avaliações positivas feitas sobre o defensor mostram que o atleta vem chamando atenção fora do futebol brasileiro.

Assim, a próxima janela promete ser movimentada para o Timão. O clube paulista pode tanto buscar um velho conhecido quanto negociar um de seus titulares, em uma relação com o Zenit que continua rendendo capítulos importantes nos bastidores do mercado da bola.