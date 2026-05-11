A movimentação entre Palmeiras e Zenit pode acabar envolvendo mais de um nome importante do Brasileirão nesta janela. Enquanto o clube paulista tenta avançar pela contratação de Nino, a equipe russa acompanha a situação de um destaque nacional e avalia possíveis cenários para reforçar o setor defensivo.

O interesse do Verdão pelo zagueiro não começou agora. Ainda no início do ano, o defensor era tratado como prioridade nos bastidores, justamente pela experiência acumulada no futebol brasileiro e também pelo período de destaque vivido no Fluminense antes da transferência para a Rússia.

Interesse em Jonathan Jesus chama atenção

Ao mesmo tempo em que conversa sobre Nino, o Zenit também observa outro zagueiro que atua no futebol brasileiro. O clube segue interessado em Jonathan Jesus, defensor do Cruzeiro que vem sendo acompanhado nos bastidores recentemente.

Neste momento, não existe uma negociação em andamento com a Raposa. Mesmo assim, o interesse europeu passou a ser tratado como um fator importante dentro do mercado, principalmente pela procura por atletas para o sistema defensivo.

O Cruzeiro avalia a possibilidade de negociar um jogador por até 20 milhões de euros. Esse cenário faz com que o nome de Jonathan Jesus ganhe ainda mais força em possíveis conversas futuras envolvendo clubes do exterior durante a próxima janela.

A situação também chama atenção do Palmeiras, justamente porque o interesse no defensor pode influenciar diretamente nas tratativas por Nino. Ainda que sejam negociações separadas, o clube russo segue atento ao mercado brasileiro.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Palmeiras mantém foco em Nino

Nos últimos dias, o Palmeiras sinalizou uma proposta fixa de 15 milhões de euros para tentar encaminhar a contratação de Nino no meio da temporada. O valor gira em torno de R$ 87,5 milhões na cotação atual, embora a pedida inicial tenha sido mais alta.

De acordo com o cenário atual, o Zenit deseja receber 20 milhões de euros para liberar o jogador. No entanto, a situação ainda pode sofrer mudanças dependendo do andamento da reta final da temporada e também da vontade do atleta em retornar ao Brasil.

Aos 29 anos, Nino vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de três temporadas atuando na Rússia. Ainda assim, o defensor não pretende criar qualquer desgaste interno para deixar o atual clube antes de um acordo considerado ideal.

O zagueiro chegou ao futebol russo em janeiro de 2024 após negociação envolvendo cerca de 5 milhões de euros. Desde então, permaneceu como uma peça importante do elenco e tem vínculo válido até junho de 2028.

Janela pode aproximar negócios entre os clubes

Com a abertura da janela se aproximando, Palmeiras e a equipe russa continuam envolvidos em diferentes cenários dentro do mercado da bola. O time paulista busca reforçar o elenco com dois zagueiros, enquanto os europeus monitoram opções para o futuro do setor defensivo.

Nino permanece como um dos principais objetivos para a sequência da temporada. Ao mesmo tempo, o interesse em Jonathan Jesus surge como mais um elemento importante em um mercado que promete movimentação intensa entre Brasil e Rússia.