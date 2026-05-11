O governo Lula prepara mudanças que podem representar um alívio importante para quem atua como MEI no Brasil. A principal medida em estudo envolve justamente a ampliação do limite de faturamento da categoria, algo que pode dar mais espaço para microempreendedores crescerem sem precisar deixar o regime atual.

Diante desse cenário, integrantes do governo passaram a estudar alternativas para reduzir possíveis impactos financeiros sobre pequenos negócios. A ideia é criar mecanismos que ajudem microempreendedores, pequenas empresas e médias companhias a atravessar mudanças sem grandes desequilíbrios.

O ministro do Empreendedorismo afirmou que o governo elabora ações voltadas justamente para amenizar os efeitos que uma eventual mudança na jornada de trabalho poderia provocar. Entre as possibilidades analisadas aparece o aumento do teto de faturamento permitido ao MEI.

Governo quer ampliar espaço para microempreendedores

A proposta discutida pelo governo Lula surge em um momento no qual muitos microempreendedores já operam próximos do limite atual permitido dentro do regime. Com isso, a ampliação do teto passou a ser vista como uma alternativa para dar mais margem de crescimento aos pequenos negócios.

Na prática, a mudança poderia permitir que profissionais enquadrados como MEI continuassem no regime por mais tempo, até mesmo em casos de aumento no faturamento anual. O objetivo é evitar que pequenas operações sejam pressionadas justamente em um período de possíveis mudanças trabalhistas.

O debate também ocorre porque setores empresariais demonstram preocupação com o aumento de custos caso a discussão sobre a escala 6×1 avance. Empresas menores costumam ter menos capacidade de absorver despesas extras, principalmente em estruturas reduzidas.

Por isso, o governo passou a buscar soluções que possam equilibrar os interesses dos trabalhadores e também dos pequenos empreendedores. A avaliação interna é de que medidas de apoio podem ajudar a reduzir impactos mais fortes sobre negócios de menor porte.

Ainda segundo as informações divulgadas, o pacote em estudo faz parte de um conjunto de ações voltadas especificamente para microempreendedores, pequenas empresas e médias companhias. O tema vem sendo tratado como prioridade dentro das discussões recentes.

MEIs precisam ficar atentos às declarações de 2026

Enquanto o governo discute mudanças para a categoria, os microempreendedores também precisam manter atenção às obrigações fiscais previstas para este ano. Existem duas declarações que devem ser entregues pelos MEIs dentro dos prazos estabelecidos.

A primeira delas envolve o Imposto de Renda da Pessoa Física. O MEI que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025 precisa enviar a declaração do IR 2026 até o dia 29 de maio.

Além disso, existe a Dasn-Simei, declaração voltada especificamente ao faturamento da empresa. Nesse caso, o prazo final para envio termina em 31 de maio, exigindo atenção dos microempreendedores para evitar problemas futuros.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Como fazer a declaração anual do MEI

O processo para entrega da declaração anual pode ser realizado pela internet. O primeiro passo é acessar a página gov.br/mei e selecionar a opção “Já sou MEI”. Depois disso, o empreendedor deve escolher a área de “Declaração Anual de Faturamento” e clicar na opção para entregar o documento. Em seguida, será necessário informar o CNPJ da empresa.

Após inserir os dados, o sistema permite selecionar o ano que será declarado e preencher as informações relacionadas às receitas obtidas durante o período. O procedimento também mostra um resumo dos impostos pagos naquele ano.

Por fim, basta transmitir a declaração diretamente pela plataforma. Enquanto o governo Lula continua discutindo possíveis benefícios para o MEI, justamente como o aumento do limite de faturamento, milhões de empreendedores seguem atentos tanto às mudanças em estudo quanto às obrigações já previstas para 2026.