A lista final de convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026 será divulgada em exatamente uma semana. Na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti irá anunciar os 26 jogadores que vão vestir a camisa amarelinha no torneio de futebol mais importante do planeta.

A apresentação da delegação está marcada para acontecer no dia 27 de maio, na Granja Comary. Devem comparecer na data os jogadores que não estiverem envolvidos na final da Liga dos Campeões da Europa e nas rodadas finais das fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

É com essa relação que o selecionado canarinho fará um último amistoso antes do Mundial, contra o Panamá, no dia 31 de maio. O jogo servirá para os comandados de Ancelotti se despedirem da torcida brasileira no Maracanã. Salvo alguma questão de força maior, é esse grupo que disputará a competição.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Certamente, Carletto já tem, se não toda, boa parte da relação definida. Nomes como Marquinhos, Casemiro, Vinicius Júnior e Raphinha, por exemplo, são certos. Já outros, como Neymar, que gera grande debate entre os torcedores brasileiros, são dúvidas.

Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho

O pontapé inicial da Copa de 2026 será dado no dia 11 de junho, com México e África do Sul se enfrentando no Estádio Azteca. O Brasil, por sua vez, irá estrear no dia 13, diante de Marrocos, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

Além dos marroquinos, os comandados de Ancelotti vão encarar Escócia e Haiti como adversários no Grupo C. Ao todo, 48 países disputarão o título mais cobiçado do planeta bola – será o Mundial com o maior número de participantes. Pela primeira vez, também, a competição será realizada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá.