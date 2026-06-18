Ter um programa como o Bolsa Família exige atenção dos beneficiários. Não apenas por questões de valores e calendários de pagamentos, mas é preciso estar de olho e saber bem onde procurar diversas informações, é necessário ter cuidado para não cair em golpes e isso tem um caminho certo.

A Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), conhecida como Disque Social 121, consolidou-se como um importante canal de atendimento e orientação para a população, beneficiária ou não dos programas sociais do governo federal.

Com foco no atendimento receptivo, o serviço tem como principal objetivo esclarecer dúvidas de cidadãos e gestores sobre políticas públicas, programas, ações e serviços administrados pelo MDS.

Com a evolução das ferramentas de comunicação e a necessidade de ampliar o diálogo com a sociedade, o Disque Social 121 também passou a oferecer atendimentos ativos por diferentes canais, tornando o contato mais acessível e abrangente.

Créditos: Roberta Aline/MDS

Canais de atendimento que o beneficiário pode procurar

O MDS disponibiliza diversos meios de contato para a população:

Disque Social 121: atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia;

atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia; WhatsApp: atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, além de atendimento automatizado 24 horas;

atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, além de atendimento automatizado 24 horas; Chat online: atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e serviço eletrônico disponível a qualquer horário;

atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e serviço eletrônico disponível a qualquer horário; Formulário eletrônico: canal destinado ao envio de dúvidas e solicitações;

canal destinado ao envio de dúvidas e solicitações; Telegram: atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e atendimento automatizado 24 horas;

atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e atendimento automatizado 24 horas; Registro de manifestações: plataforma para registrar ou acompanhar reclamações, sugestões, elogios e solicitações;

plataforma para registrar ou acompanhar reclamações, sugestões, elogios e solicitações; Atendimento presencial: realizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Sala T23, em Brasília (DF), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30;

realizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Sala T23, em Brasília (DF), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30; Correspondência: envio de cartas para a sede do ministério, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Sala T23, CEP 70054-906, Plano Piloto, Brasília (DF).

O que pode ser consultado

Por meio desses canais, os cidadãos podem:

Consultar a situação de benefícios sociais, como o Programa Bolsa Família;

Verificar processos de revisão e averiguação do Cadastro Único;

Esclarecer dúvidas sobre programas, ações e serviços do MDS;

Registrar manifestações relacionadas a assuntos de responsabilidade do ministério.

Como funcionam os atendimentos

O MDS realiza diferentes modalidades de atendimento:

Atendimento ativo eletrônico: contato iniciado pelo próprio ministério, de forma automatizada, para orientar cidadãos e gestores sobre programas, políticas e ações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de coletar informações que auxiliem a formulação de políticas públicas.

Atendimento ativo humano: contato realizado por atendentes do MDS para prestar orientações, divulgar informações e reunir dados que contribuam para o aprimoramento das políticas sociais.

Atendimento receptivo eletrônico: atendimento iniciado pelo cidadão por meio de sistemas automatizados e fluxos de informações previamente estabelecidos.

Atendimento receptivo humano: serviço iniciado pelo cidadão e realizado com o auxílio de um atendente, que consulta bases de conhecimento e sistemas do MDS para fornecer informações e orientações.