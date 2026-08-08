Os pagamentos do programa Pé-de-Meia voltarão a ser realizados a partir do dia 24 de agosto. Nesta etapa, estudantes aptos receberão a quinta parcela do incentivo por frequência escolar. O valor é de R$ 200 para quem atende aos critérios estabelecidos pelo programa.

O cronograma foi organizado conforme o mês de nascimento dos beneficiários. Os depósitos seguem até o dia 31 de agosto. A quantia será creditada diretamente na conta vinculada ao estudante, permitindo acesso pelos canais disponibilizados pela Caixa.

Calendário e critérios para o pagamento

Para garantir o recebimento da parcela, o estudante deve manter presença mínima de 80% nas aulas. Caso a frequência exigida não seja alcançada, o pagamento referente ao período ficará retido. O valor poderá ser liberado posteriormente quando a exigência voltar a ser cumprida.

O calendário prevê depósitos em 24 de agosto para nascidos em janeiro e fevereiro. Quem nasceu em março e abril recebe no dia 25, enquanto maio e junho terão crédito em 26 de agosto. Os demais grupos serão contemplados entre os dias 27 e 31.

Além das parcelas regulares, o Ministério da Educação poderá efetuar pagamentos pendentes. Isso inclui incentivos de matrícula de 2026 e parcelas de frequência referentes aos meses de março e abril. A liberação depende da atualização ou correção das informações enviadas pelas redes de ensino.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como acessar o dinheiro e quem pode participar

Os valores ficam disponíveis para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem logo após o depósito. Também é possível utilizar caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui por meio do saque digital. O acesso pode ser feito com token ou cartão da conta.

Beneficiários menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis para utilizar os recursos. Essa liberação pode ser realizada pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Já estudantes maiores de idade têm a conta desbloqueada automaticamente após o cadastro de senha com o CPF.