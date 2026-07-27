O Arsenal é o mais novo interessado em Vinícius Júnior. De acordo com o jornal The Telegraph, o clube inglês busca a contratação de um grande reforço nesta janela de transferências e o atacante do Real Madrid é o alvo. Para tirá-lo do Santiago Bernabéu, o atual campeão da Premier League estpa disposto a oferecer um salário astronômico.

Segundo as informações, os Gunners aceitam pagar mais do que o Real paga atualmente para manter o camisa 7 em seu elenco. Hoje, Vini recebe cerca de 400 mil libras por semana, o que corresponde a R$ 3 milhões. Seria o maior salário já pago pela equipe londrina.

Ainda não há negociação em curso, mas as tratativas podem ser abertas em breve. Vale lembrar que existe um impasse entre Vinícius e Real referente à renovação contratual. O obstáculo é justamente as cifras do novo vínculo. Embora seja um dos jogadores mais bem pagos do plantel, o brasileiro quer estar no mesmo patamar de Kylian Mbappé, o mais bem remunerado.

O contrato do atacante da Seleção Brasileira, vale lembrar, contempla uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,2 bilhões). Mas uma transferência para o Emirates Stadium se daria por uma quantia bem menor que essa, ainda que relevante.

Créditos: Instagram/Vinicius Júnior

Arsenal quer outro destaque da Seleção Brasileira

Depois de conquistar o título inglês e chegar ao vice-campeonato da Europa, os Gunners estão empenhados em se consolidar como uma potência do continente. Além de Vini, outro destaque da Seleção Brasileira na Copa de 2026 também está na mira: Bruno Guimarães.

Para tirá-lo do Newcastle, o time londrino está disposto a desembolsar 70 milhões de libras (R$ 476 milhões). Entre clube e jogador está tudo certo. A missão agora é convencer os Magpies a liberarem o meio-campista.

Bruno é capitão e uma das peças mais importantes do elenco do Newcastle. Não por acaso, o técnico Mikel Arteta quer contar com seu futebol na próxima temporada.